Chefsjurist till Svenska Stadsnätsföreningen
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du använda juridiken för att göra skillnad i samhället och samtidigt bidra till utvecklingen av en av Sveriges mest samhällskritiska infrastrukturer? Svenska Stadsnätsföreningen söker en strategisk och samhällsengagerad chefsjurist som vill vara med och forma Sveriges framtidssäkrade digitala infrastruktur.
I rollen som chefsjurist hos oss får du möjlighet att kombinera juridik, samhällsnytta och verksamhetsutveckling och påverka hur bredbandsinfrastrukturen byggs, förvaltas och skyddas för framtiden.
Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som samlar lokalt och regionalt ägda stadsnät och aktörer inom bredbandsområdet. Våra medlemmar står sammantaget för mer än hälften av Sveriges bredbandsnät. Stadsnäten är en central förklaring till att Sverige har en väl utbyggd digital infrastruktur med god tjänstekonkurrens och valfrihet för medborgare och företag.
Vi är partipolitiskt obundna och företräder en majoritet av de aktörer som aktivt investerar i robust, lokal och modern infrastruktur. Sedan några år tillbaka har vi även ett statligt uppdrag att stärka beredskapsförmågan och motståndskraften inom telekomsektorn. Vår vision: Stadsnätens gemensamma infrastruktur möjliggör ett tryggt digitaliserat Sverige för allt och alla.Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Rollen som chefsjurist är bred och varierad och passar dig som trivs i ett sammanhang där juridiken är ett verktyg för utveckling, samverkan och samhällsnytta. Du arbetar nära verksamheten, är ett naturligt bollplank för våra medlemmar och är en viktig röst i föreningens strategiska arbete. Du ingår i ledningsgruppen och bidrar aktivt till föreningens långsiktiga inriktning. Du kommer också att få möjlighet att rekrytera och leda en branschjurist, vilket innebär att du blir chef för en jurist och ansvarar för att stärka och utveckla den juridiska funktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ge löpande juridisk rådgivning till stadsnätsmedlemmar i frågor som rör exempelvis samverkan mellan kommunala bolag, upphandling, entreprenad- och avtalsrätt
* Vara stöd i affärsjuridiska B2B-frågor samt frågor kopplade till markavtal, skadestånd och tvister
* Arbeta med IT-rätt, dataskydd och sektorsspecifik reglering inom elektronisk kommunikation
* Bidra med juridisk kompetens inom beredskapsjuridik, ansvarsfördelning och robusthet i kris och höjd beredskap
* Medverka i dialoger och förhandlingar med myndigheter som exempelvis PTS och MSB
* Vara delaktig i arbetet med remissvar och omvärldsbevakning av relevant lagstiftning
* Samverka med jurister hos medlemsföretag, myndigheter, SKR och andra intressenter
* Utbilda och vägleda medlemmar i aktuella juridiska frågor
* Samordna externt juridiskt stöd vid behov
Vem vi söker
Vi tror inte att vi kommer att hitta en jurist med tyngd inom samtliga förekommande juridikområden, men vi hoppas hitta dig med bredd, inte bara i din juridiska kompetens utan gärna också genom erfarenheter från andra typer av uppdrag.
Du har:
* Juristexamen (jur.kand.)
* Flera års relevant yrkeserfarenhet
* Fördjupad kompetens inom ett eller flera relevanta rättsområden, exempelvis:
- kommunalrätt, upphandlingsrätt eller offentligrättsliga frågor
- avtals- och entreprenadjuridik
- IT-rätt, dataskydd eller reglering
- konkurrensrätt, statsstöd eller tvistelösning
- beredskapsjuridik eller säkerhets- och cybersäkerhetsreglering
Du kan ha din bakgrund i myndighet, kommun, kommunalt bolag, branschorganisation, advokatbyrå eller privat näringsliv. Det viktigaste är att du trivs i gränslandet mellan juridik, samhällsuppdrag och verksamhet. Du som har erfarenhet av verksamhets- eller affärsutveckling och/eller arbete med bransch- eller intressefrågor är särskilt intressant för oss.
Som person är du Inlyssnande och samarbetsinriktad, med förmåga att skapa förtroende och engagemang hos medarbetare och externa aktörer. Visionär och lösningsorienterad, modig och tydlig, samtidigt som du bygger relationer med respekt. Strukturerad och resultatinriktad organiserar du arbetet effektivt, och som trygg kommunikatör trivs du i dialog, förhandling och komplexa intressentmöten.
Du delar också vår grundläggande övertygelse: att fungerande, robust och lokalt förankrad digital infrastruktur är en demokratifråga.
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt uppdrag i en organisation med starkt samhällsfokus
* En central roll i en bransch som befinner sig mitt i stora förändringar
* Delaktighet i ledningsgruppen och möjlighet att påverka strategiska beslut
* En social och engagerad arbetsmiljö i trevliga lokaler i centrala Stockholm
* Flexibla arbetssätt med möjlighet till hybridarbete och distansavtal
Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Svenska Stadsnätsföreningen med Jefferson Wells. Vid intresse eller frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Magnusson, malin.magnusson@jeffersonwells.se
, 076-780 68 64.
Sista dag att ansöka är 26 januari 2026
Välkommen att forma framtidens digitala Sverige! Ersättning
