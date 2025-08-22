Chefsassistent till myndighet i Solna
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala
2025-08-22
Din uppgift som chefsassistent/administratör innebär att ge ett kvalificerat administrativt stöd till stabschefen. Du ansvarar för den dagliga servicen och har varierande arbetsuppgifter, såsom att hantera stabschefens kalenderbokningar, boka och förbereda möten, ta fram mötesunderlag samt att boka resor och andra möten.
I arbetsuppgifterna ingår även att skriva protokoll, redigera dokument och genomföra utskick samt övriga administrativa uppgifter kopplade till direktörens och stabens arbete. I dina arbetsuppgifter förekommer också vissa interna processer såsom fakturahantering samt remiss- och ärendehantering. Du kommer också att ta fram och sammanställa underlag.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter:
• Fakturahantering
• Remiss- och ärendehantering
• Sammanställa underlag
Befattningen är placerad vid huvudkontorets GD-stab i Solna och du är direktrapporterande till stabschefen.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Chefsassistent är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och beräknas pågå ca 6 månader (1000 timmar). Arbetet sker på plats i myndighetens lokaler i Solna.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag 2025-08-26
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via mail till anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
