Chefsarkitekt | Jula | Skara
Experis AB / Datajobb / Skara Visa alla datajobb i Skara
2026-02-17
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du redo att forma Julas digitala framtid? Som Chefsarkitekt hos Jula får du en nyckelroll i den digitala transformationen. Du kommer definiera och leda den övergripande arkitekturen, koppla strategi till praktisk realisering och säkerställa att de tekniska lösningarna skapar långsiktigt värde för verksamheten. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt ansvar med operativt genomförande i en dynamisk och expansiv detaljhandelsmiljö. Läs om tjänsten här!
Bakgrund
Jula står inför en omfattande digital transformation med ambitionen att skapa ett modernt, robust och framtidssäkert IT-landskap som möjliggör långsiktig och lönsam tillväxt. Under slutet av 2025 påbörjades förberedelser för ett större transformationsprogram där hela systemlandskapet utvärderas för att säkerställa hållbara och framtidssäkra investeringar. Fokus ligger på plattformar med syfte att stödja Julas kärnverksamhet inom retail och med en riktning mot molnarkitektur.
I denna resa söker vi en Chefsarkitekt med en central och strategisk roll i Julas fortsatta digitala utveckling. Rollen är placerad inom funktionen Transformation & Governance, en del av avdelningen IT & Digital, och du rapporterar till Transformation & Governance Manager. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt arbete med praktisk realisering i en verksamhet där arkitektur är en avgörande möjliggörare för affären.
Om rollen
Som Chefsarkitekt ansvarar du för att definiera, utveckla och förvalta Julas övergripande arkitekturprinciper och målarkitektur. Du har ägandeskap för den långsiktiga arkitekturella riktningen och säkerställer att den kontinuerligt vidareutvecklas i takt med verksamhetens behov. Rollen innebär inget personalansvar, men du leder strategiskt arkitekturarbetet inom koncernen och samordnar frågor kring arkitektur för att säkerställa att tekniska lösningar stödjer verksamhetens långsiktiga mål samt uppfyller krav på säkerhet, kostnadseffektivitet, skalbarhet och hållbarhet.
Ditt uppdrag
I rollen tar du fram och leder en arkitekturroadmap som kopplar samman initiativ, prioriteringar och realiseringssteg över tid. Under de första 12-18 månaderna förväntas du etablera en framtidssäker målarkitektur med tillhörande roadmap, definiera en tydlig strategi för hur lokala system ska kombineras med molntjänster samt ta fram en plan för hantering och successiv avveckling av teknisk skuld. Du implementerar arkitektoniska best practices med ett pragmatiskt förhållningssätt och säkerställer välfungerande processer, forum och arbetssätt inom arkitekturområdet. Samtidigt stödjer du realiseringen av den arkitektoniska målbilden och bidrar med erfarenhet i både strategiska och operativa faser. Nära samverkan med lösningsarkitekter och arkitekter inom infrastruktur kommer vara avgörande för att lyckas med uppdraget.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/4a25c81c-d3af-488f-ae26-09e9a6a511bd.jpg">
Vem är du?
Vi söker dig som är strategisk, helhetstänkande och trygg i att navigera i komplexa miljöer. Du kan skapa och kommunicera en tydlig arkitekturvision som förstås av både tekniska och icke-tekniska intressenter, samtidigt som du är hands-on när det krävs för att säkerställa framdrift i realiseringen av arkitekturella beslut. Du har gedigen kunskap inom integrationsmönster, informationsmodellering, säkerhetsarkitektur och systemdesign, samt en stark analytisk förmåga att balansera teknik, risk, kostnad och affärsnytta. Som person är du kommunikativ, pedagogisk och förtroendeskapande med ett ledarskap som engagerar och skapar samsyn. Du är lyhörd och samarbetsorienterad, men tydlig i ditt beslutsfattande.Publiceringsdatum2026-02-17Erfarenhet och utbildning
Du har minst fem års erfarenhet inom IT-arkitektur, varav flera år i ledande eller samordnande roller. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda arkitekturarbete i komplexa miljöer, gärna inom koncernstrukturer, samt av att driva förändringsarbete inom både verksamhets- och systemarkitektur. Du har arbetat med molnarkitektur, exempelvis Azure som plattform. Erfarenhet från retail, logistikorienterade verksamheter samt implementering av ERP-system är meriterande. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift och trivs i en dynamisk, entreprenöriell och förändringsintensiv miljö.
Om Jula-koncernen
Jula-koncernen är en entreprenörsdriven och familjeägd företagsgrupp med ursprung i retailverksamheten Jula, grundad 1979. I koncernen ingår, förutom Jula med över 150 varuhus och e-handel i Sverige, Norge, Polen, Finland och Österrike, även bolag som Hööks, G&K Blanks Fastigheter, Jula Retail Logistics, Jula Logistics, Jula Miljö & Energi och Jula Hotell. Koncernen är värderingsstyrd och präglas av långsiktighet, entreprenörskap och en tydlig ambition om fortsatt expansion. Gemensamma koncernfunktioner, däribland IT & Digital, har en central roll i att möjliggöra affärsutveckling, innovation och hållbar tillväxt över hela verksamheten. Tjänsten är placerad inom den koncernövergripande funktionen IT & Digital och anställningen sker i Jula Business Partners AB.
Din ansökan
Rekryteringsprocessen hanteras av Experis för Julas räkning, och du blir anställd direkt av Jula Business Partners AB. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Alderling på susanne.alderling@se.experis.com
Urval och intervjuer sker löpande. Sista dag att ansöka är 2026-03-22. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Julagatan 2 (visa karta
)
532 37 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jula Business Partners AB Kontakt
Contact
Susanne Alderling Susanne.Alderling@se.experis.com 0736217282 Jobbnummer
9747134