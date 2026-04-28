Chef till nya teknik- och serviceenheten
Vill du vara med och bygga upp vår nya enhet för teknik och service? Just nu söker vi en engagerad och strategisk chef som vill ta ansvar för allt det som gör våra utemiljöer och fastigheter både funktionella och attraktiva. Ett uppdrag som gör skillnad i hela samhället.
I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att testa nya vägar. Vi har ett öppet klimat där alla strävar efter bra lösningar. Vi har korta beslutsvägar och tillitsfull kontakt mellan förvaltning och politik. Det är viktigt för oss att vi arbetar tillsammans, att vi delar med oss av vår kompetens och stöttar varandra.
Arbetet med samhällsutveckling i Orsa kommun står inför spännande förändringar. Vi kommer att få möjlighet att bygga upp nya sätt att jobba när vi samlar fler verksamheter under samma tak och omformar oss i nya enheter. Är du en erfaren ledare, som tycker att det här låter som en intressant utmaning? Då kan du vara den person vi söker!
Sektor samhällsutveckling delas in i tre områden: teknik och service, strategisk planering och näringslivsutveckling. Teknik- och serviceenheten kommer att ansvara för drift, underhåll och utveckling av kommunens gator, parker, naturområden, allmänna platser, idrotts- och friluftsanläggningar och mer därtill. Här ingår även servicevaktmästeri, fordonsansvar, trafikfrågor och projektledning av kommunala byggprojekt.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
• Personal- och budgetansvar för hela enheten.
• Ledning, styrning och samordning av verksamheten både operativt och strategiskt.
• Utvecklingsarbete, med särskilt fokus på digitalisering.
• Arbete med upphandling, beställningar och avtalsutveckling för både konsulter och entreprenörer.
• Genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.
• Företräda enheten i dialog med politiker, kommuninvånare, media, myndigheter, företagare och andra externa aktörer.
• Säkerställa att relevanta regelverk följs, samt planera, genomföra och följa upp projekt.
Som chef för teknik- och serviceenheten har du ett brett och utvecklande ansvar. Du arbetar i sektor samhällsutvecklings ledningsgrupp och nära kollegor inom hela samhällsbyggnadsområdet. Tillsammans med sektorchef, dina medarbetare och entreprenörer ansvarar du för helheten från akuta driftsfrågor till långsiktiga investeringar.
Vi förväntar oss att du som grund utgår ifrån vår gemensamma arbetsplats i Orsa. Både arbetstider och arbetsplats är flexibla, i den mån arbetet tillåter.Kvalifikationer
Orsa är en liten kommun där samarbete är en förutsättning för att lyckas. Vi söker därför dig som ser helheten och drivs av att bidra till verksamheten i stort. Du bygger nätverk, håller relationer levande och kommunicerar tydligt både i tal och skrift. Du är trygg i ditt ledarskap och har en lösningsfokuserad inställning som skapar energi och framåtanda. Struktur och kvalitetstänk faller sig naturligt för dig.
• Högskoleexamen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet från drift och/eller bygg- och anläggningsverksamhet, gärna i beställarroll.
• Tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar.
• Erfarenhet av upphandling och avtal.
• Goda datakunskaper och ett stort intresse för digitalisering och utveckling av arbetssätt.
• God förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både i tal och i skrift.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av arbete med konsulter och entreprenörer.
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning.
• Praktisk och teoretisk bakgrund inom grönyteskötsel.
Personlig lämplighet väger tungt - vi söker någon som vill leda, utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med sina medarbetare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orsa kommun
(org.nr 212000-2189) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhälle Kontakt
Näringslivs- och samhällsbyggnadschef
Johanna Paarup-Jönsson johanna.paarup-jonsson@orsa.se 0250-552347 Jobbnummer
9881228