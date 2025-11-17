Chef till förvaret i Mölndal
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst / Administratörsjobb / Mölndal Visa alla administratörsjobb i Mölndal
2025-11-17
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Förvaret i Mölndal söker enhetschef.
Förvar utgör en del av den ordnade migrationen och inom förvar vistas människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvar är en sluten verksamhet som bedrivs dygnet runt. Verksamheten ska vara utformad på ett rättssäkert, tryggt och värdigt sätt med människan i fokus.
Att vara enhetschef inom förvarsverksamheten
I rollen som enhetschef på förvaret får du en nyckelroll med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö för en enhet med cirka 20-25 medarbetare. Tillsammans med dina medarbetare driver du enheten mot uppsatta mål och säkerställer kontinuerlig utveckling.
Som enhetschef har du ansvar för att leda verksamheten vid din enhet där måluppfyllelse, en god arbetsmiljö samt utveckling prioriteras högt. Som ledare skapar du förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt. Du tar tillvara på, och stärker den drivkraft som finns hos medarbetarna genom delaktighet, engagemang och fokus på vårt uppdrag.
Du ingår i sektionens ledningsgrupp och i ledningsgruppsarbetet bidrar du till kontinuerlig utveckling av verksamheten utifrån sektionens och regionens helhetsperspektiv.
Personliga kompetenser
Som chef på förvar är du trygg i ditt ledarskap, kan coacha och motivera dina medarbetare och kollegor för att tillsammans nå gemensamma mål. Du trivs att jobba på institution med dygnet runt verksamhet. Du är ödmjuk och har förmåga att vara lugn och samtidigt handlingskraftig även när omständigheterna förändras. Vi ser gärna att du arbetar systematiskt med att fånga upp och uppmärksamma olika perspektiv och idéer och du förväntas utföra ditt uppdrag i nära samarbete med kollegor. Att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter faller sig naturligt för dig, eftersom rollen förutsätter många kontaktytor både inom och utanför myndigheten. Du leder genom mod, empati och tydlighet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som:
- Har akademisk utbildning om minst 120hp i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
- Chefserfarenhet med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- Chefserfarenhet från statlig verksamhet
- Erfarenhet av arbete inom låsta institutioner som exempelvis förvar, Kriminalvård, SIS eller rättspsykiatri
- Erfarenhet av att leda medarbetare inom dygnet-runt verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: Personbundet vikariat som längst t o m 2027-12-31 samt eventuellt en tillsvidareanställning där provanställning kan bli aktuellt
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till avtal om förtroendearbetstid
Placeringsort: Mölndal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Migrationsverket kan komma att göra kontroller i Polisens misstanke- och belastningsregister inför beslut om anställning.
Välkommen med din ansökan senast den 7 december 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
