Chef teknik & service

Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Till vår sektor för teknik och service söker vi nu en driven och samverkansinriktad ledare med stort engagemang för både verksamhet och medarbetare. Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat verksamhetsområdena kommunalteknik, renhållning, vatten och avlopp, kost och hygien samt fritid och service.
Sektor teknik och service är organiserad i kommunledningsförvaltningen. Du kommer att bli direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som sektorchef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp det övergripande arbetet inom sektorn tillsammans med dina underställda chefer.
* Du kommer att ansvara för sektorns ekonomiska resultat och för att verksamheterna inom sektorn bedrivs med ett helhetsperspektiv som gör mest nytta för kommunens medborgare.
* Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp. Tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen ansvarar ni gemensamt för att driva övergripande och kommungemensamma frågor med fokus på helheten.
* Uppdraget kräver ett nära samarbete med såväl politik som kommun- och förvaltningsledning samt en öppen och tydlig samverkansdialog med de fackliga organisationerna i enlighet med vårt samverkansavtal.
* Som högsta chef för sektorn blir du en viktig ambassadör för verksamheten såväl inåt i organisationen som utåt mot kunder och medborgare.
* Samverkan är och blir allt viktigare för att vi ska nå våra uppdrag och mål varför det är viktigt att du ställer dig bakom detta synsätt liksom vår värdegrund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning.
För att lyckas i rollen ser vi gärna:
* att du har längre erfarenhet som chef.
* att du har erfarenhet av att arbeta i en större organisation, gärna en politisk styrd sådan eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* att du har goda kunskaper om och erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsarbete, gärna inom det berörda verksamhetsområdet.
Personliga kompetenser för att lyckas i rollen:
* God samarbetsförmåga och kan skapa förtroendefulla relationer
* Förmåga att coacha, entusiasmera och engagera medarbetarna till att nå uppsatta mål
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* Prestigelös med hög integritet
* Strukturerad i ditt arbetssätt
* Tydlig i ditt ledarskap, har lösningsfokus och förmåga att fatta beslut
Övrigt: En del tjänster i Pajala kommun är placerade i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
