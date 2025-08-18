Chef Kundrelationer Företag, Elintensiv Industri
2025-08-18
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vattenfall Eldistribution har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället och vi står inför en historisk möjlighet - att accelerera den fossilfria omställningen genom innovation, affärsmässighet och kundfokus.
Vi söker nu en engagerad ledare med stort kundfokus till rollen som chef för avdelningen Kundrelationer Företag Elintensiv Industri. I denna roll kommer du att leda ett team bestående av 8 affärsingenjörer, rapportera till enhetschefen för Kundrelationer Företag samt ingå i enhetens ledningsgrupp. Avdelningen har medarbetare på Vattenfalls kontor i Göteborg, Trollhättan, Solna och Luleå. Kunderna finns inom hela Vattenfall Eldistributions nätområde i Sverige och bakom dem ligger både svenska och utländska aktörer.
Hos oss får du en nyckelroll där du kan bidra till att göra verklig skillnad för både samhället och energiomställningen. Avdelningen som du ansvarar för hanterar de största företagskunderna som ansluter till vårt elnät, vilket inkluderar större industriaktörer inom bl.a. järn- och stålindustri, batteriproduktion, elektrobränsle, massa och papper, kemi samt storskaliga datacenter. Detta ställer krav på hög professionalism och affärsmässighet i kunddialogen för att säkerställa förtroendefulla och långsiktiga relationer.
Ditt uppdrag
Leda och utveckla avdelningen i linje med Vattenfalls ledarskapsprinciper: LEAD - Lead yourself, Enable people, Align Teams, Drive Performance.
Ansvara för förvaltning och utveckling av vårt kunderbjudande och vara en tydlig röst i affärsdialogen med avdelningens största industrikunder.
Stötta medarbetare i det dagliga arbetet med kundavtal och kunddialog.
Säkerställa att avdelningen omhändertar inkommande anslutningsförfrågningar och möter kunderna på ett sätt som skapar affärsvärde och stärker vår position på marknaden.
Säkerställa att vi levererar våra tjänster och produkter på ett värdeskapande sätt samt bidra till innovation, automatisering och effektivisering av kundresor och processer genom proaktiv omvärldsbevakning och identifiering av nya digitala möjligheter.
Främja samverkan internt och externt, skapa nätverk och stärka vår position i energiomställningen.
Vara en aktiv medlem i ledningsgruppen för Kundrelationer Företag.
Kravspecifikation
Starkt kundfokus och hög affärsmässighet med förmåga att etablera och utveckla långsiktiga affärsrelationer som skapar värde för både kund och företag.
Förmåga att representera och kommunicera på ett sätt som skapar förtroende.
Erfarenhet av B2B-försäljning och/eller affärsutveckling samt erfarenhet av avtalsskrivning och avtalsjuridik.
Erfarenhet av att leda och utveckla team.
Erfarenhet av att ha arbetat med infrastruktur, gärna elnät, är en merit.
Relevant akademisk examen.
Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.
Ytterligare information
För mer information om rollen kontakta rekryterande chef Kajsa Danielsson på 0735148502.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Catalina Roa Rodriguez, catalina.roarodriguez@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson (Ledarna), Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna), Jan-Olof Eriksson (Unionen) och Ulf Tengman (SEKO). De nås via Vattenfalls växel, 08 739 50 00
Placeringsort
Placering vid någon av Vattenfall Eldistributions kontor i Solna, Västerås, Uppsala, Luleå, Umeå, Trollhättan eller Göteborg. Resor ingår i tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast den 4 september 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vattenfall Eldistribution AB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
