Chef (kriminalvårdsinspektör) Frivården Sollentuna, vikariat
2025-08-14
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Frivården Stockholms län består av kontoren Frivården Sollentuna och Frivården Södertörn i Huddinge, båda belägna med kort avstånd till buss och pendeltågsstation. Verksamhetsområdet har ca 240 anställda fördelade på en kriminalvårdschef, tre biträdande kriminalvårdschefer, 12 kriminalvårdsinspektörer samt administratörer, frivårdsinspektörer, handläggare och kriminalvårdare. Frivården Stockholms län arbetar med klienter som är villkorligt frigivna, dömda till skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomsövervakning eller som övervakas med hjälp av elektronisk fotboja. Vi gör även personutredningar och bedriver olika behandlingsprogram. Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som chef och ledare inom frivården hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet. I vårt uppdrag ingår att kontinuerligt kvalitetssäkra vår egen verksamhet och att utveckla hållbar samverkan med andra samhällsaktörer, i vårt fall bl a kommuner, polis och sjukvård. Som första linjens chef inom frivården har du både en operativ, men i viss utsträckning också en strategisk roll. Därför är det viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär bland annat att fatta beslut kring våra klienter och vara med och stötta dina medarbetare i vårt komplexa uppdrag. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare.
Vår organisation består av ett antal chefsområden som t ex säkerhet, programverksamhet, intensivövervakning m fl. I din roll som chef ansvarar du för ett chefsområde men har också ansvar för ett antal frågor som berör hela arbetsplatsen. I arbetet ingår att representera Kriminalvården i extern samverkan och driva utvecklingsfrågor tillsammans med andra aktörer. Du ingår i den operativa ledningsgrupp som ditt chefsområde är knutet till, där biträdande kriminalvårdschef och dina övriga chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Frivården befinner sig i ett förändringsskede som bl a innebär att omhänderta ny lagstiftning och utveckla arbetsmetoder. Vi lägger också stor vikt vid att förbättra såväl intern som extern samverkan. Vår verksamhet växer snabbt och vi står inför flera utmanande uppdrag som innebär att utveckla vår verksamhet, vår organisation och samarbetet med andra aktörer.
Vi erbjuder visstidsanställning t o m 2026-04-30.
Du har din hemvist antingen på kontoret i Sollentuna eller i Huddinge men kommer regelbundet att besöka båda kontoren. Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 180 hp inom beteendevetenskap, juridik, kriminologi
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av ledande roll inom säkerhetsarbete
• Erfarenhet av myndighetsutredning
• Erfarenhet av arbete inom frivården
• Kunskap om Kriminalvårdens behandlingsprogram
• Ledarskapsutbildning
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 17 och/eller 18 sep.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön
