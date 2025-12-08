Chef förvaltningsstöd
2025-12-08
Vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster och ett viktigt uppdrag för oss är att fortsätta leverera högklassig service genom att vara en tillförlitlig och kompetent fastighetsägare. Nu söker vi dig som kan hjälpa oss att bibehålla och utveckla vår kundupplevelse, samt säkerställa att vår förvaltningsorganisation fungerar effektivt och har det stöd som den behöver.
Detta erbjuder vi dig:
Bostaden är en viktig aktör för Umeå och vi engagerar oss i frågor för ett attraktivt och hållbart samhälle. Våra värderingar genomsyrar hela verksamheten, både internt, hur vi arbetar och bemöter varandra, men också externt i hur vi bemöter våra hyresgäster, intressenter och Umeå som samhälle.
Vill du vara med och utveckla Umeå till en ännu mer attraktiv plats att bo, arbeta och leva på?
På Bostaden får du jobba ihop med engagerade och drivna kollegor som strävar efter att hela tiden utvecklas och nå resultat. Vi går en spännande och föränderlig framtid till mötes. Vi erbjuder dig goda förmåner samt en inspirerande och satsande arbetsplats. För dig med energi och handlingskraft finns goda möjligheter att vara med och bidra till utvecklingen av verksamheten hos oss! Välkommen att söka!Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som chef förvaltningsstöd har du personal, budget- och verksamhetsansvar för ansvarsområdet. Avdelningen består i dagsläget av fem tjänstemän med en bredd av kompetenser som samtliga bidrar till att leverera hög service till våra hyresgäster och en effektiv förvaltning av våra fastigheter.
Avdelningens syfte är att stötta förvaltningsorganisationen med kompetenser inom exempelvis fastighetsdata, intern kvalitet, projektstöd och bosociala frågor, samtliga som gör att vi kan möta förändrade behov, utveckla och förbättra processer och arbetssätt samt att säkerställa en hög och jämn kvalité i vår leverans.
I rollen som Chef Förvaltningsstöd har du ansvar för att ge förutsättningar till en effektiv och smidig samordning mellan interna funktioner inom förvaltningsstöd och övriga roller inom förvaltningsorganisationen, men även gentemot externa entreprenörer och avtalspartners då viss projektledning ingår i rollen.
Kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet av ledarskap är ett krav, och du bör ha erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Erfarenhet från fastighetsbranschen och förändringsledning är meriterande. Att du har datavana ser vi som självklart.
För att nå framgång i uppdraget är det viktigt att du i ditt ledarskap involverar, engagerar och motiverar dina medarbetare, samt att du är tydlig i din kommunikation och har en mycket god samarbetsförmåga. Du bör ha förmågan att tänka strategisk men även agera operativt.
Körkort är ett krav.
Är du intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att söka jobbet senast den 11 januari 2026.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
För mer information om tjänsten kontakta gärna någon av oss:
Marlene Bergström, Förvaltningschef, 090-17 75 06
Malin Höber, HR-specialist, 090-17 76 41
Urban Holmberg, Unionen, 090-17 75 58
Eftersom vi inför rekryteringsarbetet har tagit ställning till rekryteringskanaler vill vi inte att mediesäljare, rekryteringssajter och liknande kontaktar oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare AB Bostaden i Umeå
(org.nr 556500-2408) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ab Bostaden I Umeå Jobbnummer
9633472