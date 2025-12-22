Chef Controllerenheten till Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Ekonomi / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Ekonomi i Stockholm
Vill du jobba för ett bolag som tar ett stort samhällsansvar, där hög kompetens och engagerade kollegor präglar stämningen? Har du erfarenhet av budgetansvar och verksamhetsuppföljning? Är du en utvecklingsinriktad ledare? Då kan du vara rätt person för tjänsten! Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Micasa Fastigheter bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter - med omsorg.
Vi är en del av allmännyttan i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att erbjuda tillgängliga bostäder för stadens äldre och andra grupper som staden prioriterar på bostadsmarknaden.
Antalet äldre i Stockholms stad växer och på uppdrag av staden behöver bolagets fastighetsbestånd växa för att möta framtidens behov. Som ett led i detta har vi inrättat en ny roll som chef för Controllerenheten. Vi söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens Stockholm, växla upp tillsammans oss och vara en del av vår förändringsresa.
Om tjänsten
I rollen som chef ansvarar du för en enhet som idag består av fem medarbetare, du rapporterar till Avdelningschef för Ekonomi och Affärsutveckling, tillika vice VD. Inom avdelningen finns även enheterna Redovisning, Inköp och Affärsutveckling och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Ditt ansvar omfattar att säkerställa den långsiktiga lönsamheten i bolaget både utifrån bolagets investeringsverksamhet och utifrån den löpande verksamheten. Du driver bolagets ekonomistyrning vilket innefattar budget- och prognosarbete samt uppföljning och analys.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillsammans med enheten ansvara för bolagets investeringskalkyler och utvecklingen av dessa.
Tillsammans med enheten ansvara för budget- och prognosarbete, uppföljning och analys.
Bidra i det långsiktiga utvecklingsarbetet av fastighetsbeståndet, affärsmodeller, processer och rutiner.
Säkerställa ett väl fungerande systemstöd för ekonomisk planering och uppföljning.
Kompetensutveckling och utbildning av verksamheten inom relevanta områden.
Leda, motivera och utveckla medarbetare inom enheten, genom bland annat kontinuerlig återkoppling och samtal om prestation och arbetsresultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av målarbete, verksamhets- och projektuppföljning samt ekonomistyrning.
Goda ledaregenskaper och erfarenhet från roll som chef.
God vana att kommunicera och skapa relationer.
Hög digital förmåga samt god IT- och systemförståelse.
Strategisk och operativ förmåga att utveckla och genomföra förbättringar samt erfarenhet av daglig drift och löpande förbättringsarbete.
Högre akademisk utbildning; såsom civilingenjörsutbildning, civilekonomutbildning alternativt 3-årig ekonomiutbildning vid högskola.
Det är meriterande med:
Förståelse för innebörden av en politiskt styrd organisation.
Tidigare erfarenhet från fastighetsekonomi.
Tidigare erfarenhet från projektverksamhet, så som ekonomisk styrning, budgetering, uppföljning och analys.Dina personliga egenskaper
Chefsuppdraget är både utvecklande och utmanande. Det förutsätter handlingskraft, uthållighet och ett ledarskap som präglas av tydlig kommunikation, tillit samt mod att hantera komplexa situationer. Som chef hos Micasa Fastigheter är du en god förebild som främjar ett gott samarbetsklimat för engagerade och delaktiga medarbetare där goda idéer tas tillvara på.
Du är strategisk och ser till helheten där du tar hänsyn till det större perspektivet i planering, agerande och beslut. Vidare är du utvecklingsinriktad och främjar nytänkande samt mångfald.
Rollen innehåller många kontaktytor och du har lätt att skapa nya relationer och trivs med att samarbeta för att nå resultat. I ditt arbete styrs du av mål och resultatfokus i prioriteringar, planering och agerande.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete, och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Vi tar inte emot ansökningar på något annat sätt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Oscar Fex, Avdelningschef Ekonomi och Affärsutveckling eller Mimma Liwgren Norling, Enhetschef HR.
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer på vår webbplats www.micasa.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett omtänksamt fastighetsbolag med öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla boendesituationen för människor som behöver stöd och omsorg. Micasa Fastigheter har ett modernt och tillgänglighetsanpassat kontor på Nordkapsgatan 3 i Kista, ca 7 minuters gångväg från Kista centrums tunnelbana och busstation.
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Läs mer om vår värdegrund här
På Micasa Fastigheter är vi måna om att ständigt arbeta med kompetensutveckling av både medarbetare och chefer. Vi har en engagerad chefsgrupp inom bolaget som får kontinuerlig utveckling genom t ex chefsutvecklingsdagar samt utbildningar.
Vi är ett Great Place To Work! Sedan 2025 är Micasa Fastigheter certifierat som ett Great Place to Work® - en internationellt erkänd utmärkelse som baseras på vad våra medarbetare själva tycker om sin arbetsplats. Undersökningen visar att vi på Micasa Fastigheter har en kultur där tillit, engagemang och delaktighet står i centrum.
Förmåner
Som förmån har vi möjlighet till 8 timmars valfritt volontärsarbete varje år för att engagera oss i något som vi brinner extra för. Vi har även ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, lunchsubvention, semesterväxling, privat professionell rådgivning och regelbundet anordnade hälsoaktiviteter.
Mer information
Läs mer om oss på vår webbplats www.micasa.se.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(org.nr 556581-7870) Arbetsplats
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Ekonomi Kontakt
MImma Liwgren Norling (HR) mimma.liwgren.norling@micasa.se 08-50836030 Jobbnummer
9661605