Chaufförer med CE- Behörighet till Dagab Bålsta
2026-02-02
Om jobbet
Din huvudsakliga sysselsättning är att leverera livsmedel till Axfoods butiker och se till att de får rätt varor, på rätt sätt och i rätt tid. Du kommer att leverera både torrvaror och kyl/frysvaror i burar och på pallar som du lossar på plats hos butikerna. Det kan också hända att du vid behov hjälper till med lastning på terminalen.
Du utgår från Dagabs terminal som ligger i Bålsta dit du också återvänder efter avslutat pass.
Introduktion och upplärning av rutiner och processer sker innan start i 5 dagar mån- fre efter de att du gjort back test med bil och släp.
Vem söker vi:
Du har god erfarenhet av chaufförsarbete och kundkontakt samt hög servicekänsla
Du är trygg med att backa till kaj med lastbil och släp
Du har bra sinne för ordning och noggrannhet
Då arbetet kan vara fysiskt krävande ser vi gärna att du tar hand om din hälsa och har god fysik så du kan arbeta ergonomiskt korrekt.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper
Arbetstider:
Vi ser helst att du kan vara flexibel med vilka dagar och tider du kan arbeta, för att kunna stötta upp där behovet är som störst. (Kan eventuellt bli rullande schema)
Generellt schema för närlivs distribution :
Måndag 07.00-16.00, Tisdag-fredag 06.00-16.00
Generellt schema för allivs (fjärr) distribution:
Rullande schema förlagt på dygnets alla timmar.
Krav:
CE-körkort
Giltigt YKB
ADR 1.3
Truckkort
Du kan utan hinder förstå, prata och läsa svenska
Meriterande:
Minst 6 månaders daglig körning av tung lastbil med släp
Tidigare erfarenhet av livsmedels distribution
Tillsättning:
Du börjar som anställd hos Job&Talent med stor möjlighet att gå över i anställning direkt hos Dagab.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökningar tas endast emot via denna annons.
Kontroll av belastningsregister kommer att utföras för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
