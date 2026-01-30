Chaufförer Distribution C-kort till Järfälla
WeStaff Sweden AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-01-30
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Upplands Väsby
, Solna
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi bemannar nu upp vår kund norr om Stockholm.
Utbildning startar V.6-26. Du som söker ska kunna medverka på utbildning 5 arbetsdagar samt se detta som ett långsiktigt uppdrag.
Detta är riktigt bra extra jobb inom distribution, på sikt även heltid.
Vill du vara delaktig i ett gäng med trevliga kollegor?
Sök tjänsterna redan idag och kom och jobba med oss!
Ditt nya jobb WeStaff Sweden söker nu C-Distributions chaufförer till Sveriges ledande åkeri. Vår kund är belägen i norra Stockholm. Är du en chaufför med hög service-känsla, ordningssinne, noggrannhet och har en glad inställning på jobbet. Då passar det här jobbet in på dig.
Uppdraget är väldigt attraktivt med god ersättning, sänd in din ansökan redan idag.
Arbetsuppgifter Vi söker nu distributionschaufförer C för extraarbete deltid, även extrapass finns tillgängliga.
Arbetet består av rangering, lastning, lossning och distribution av mejeriprodukter, vanligtvis i burar. Det är viktigt att du trivs med att ha kontakt med kollegor och transportledning, och har en positiv energi och inställning.
Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha.
Arbetstid: Måndag-Söndag, du kommer ingå i en pool för extra arbete med arbets-grad 20-100%
Arbetstiderna kan variera mellan dag/kväll: exempel på starttider 05:15, 06:45, 13:30 arbetspassens längd är oftast mellan 8-11 timmar långa.
Företaget har kollektivavtal Livs.
Kravprofil
Svenskt körkort med CE-behörighet
Svenskt YKB
Truckkort
Digitalt förarkort
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kunder och kollegor
Vara tillgänglig för betald utbildning: 5 veckodagar tisdag-lördag.
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang, du får en personlig konsultchef som vet vad det innebär att arbeta som chaufför i transportbranschen.
God ersättning, Friskvård och Kollektivavtal.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är nischade inom Transport och är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag.
WeStaff Sweden erbjuder en mängd olika tjänster i Sverige. Kom och jobba med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7147168-1817174". Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9715303