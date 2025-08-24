Chaufför Tipp & Maskintrailer CE
2025-08-24
Skottorps Åkeri AB är beläget i Hisings Kärra (Norra Göteborg) och har f.n 7st lastväxlare och 1st dragbil 2st grävmaskiner och 1st Hjullastare
Vår huvudsysselsättning är asfalttransporter men utför schakt, grus och återvinningstransporter.
Dragbilen utför huvudsakligen asfalt och schakt transporter med trailer, men även maskinflyttningar och betongtransporter med jumbo trailer.
Chaufför till Dragbil med Trailer.
Utgångsort: Hisings Kärra
Krav för tjänsten:
• Körkort lägst med behörigheterna BE CE
• YKB
• Digitalt förarkort
• Kommunicera på Svenska i tal och skrift (SFI lägst klass 3D alt D).
• Tidigare erfarenhet av körning med dragbil och trailer.
• Goda referenser ifrån tidigare arbetsgivare.
Meriterande:
• Intresse för tunga fordon
• Erfarenhet ifrån schakt & asfalttransporter
• Erfarenhet av körning med maskintrailer och körning med grävmaskiner och andra entreprenad maskiner och traktorer.
• Arbete på väg
Kravet på erfarenhet kan undantas för sökande som fullgjort 3-årig svensk gymnasial utbildning på Fordons- och transportprogram och som kan uppvisa bra betyg och vitsord.
Tjänsten innebär visst arbete på annan ort, med övernattning i lastbilen.
Hos oss jobbar alla anställda som ett team, därför kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper.
Ansökan med personligt brev och CV skickas via e-post till: jobb@skottorpsakeri.se
Märk ansökan "Dragbil Göteborg"
OBS! INGA TELEFONFÖRFRÅGNINGAR. Alla frågor besvaras via jobb@skottorpsakeri.se
Ansökningar där sökande inte fyller kraven kommer inte att behandlas.Vi kör löpande rekrytering.
#skottorpsåkeri #skottorpsakeri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
