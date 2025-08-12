Chaufför till PacsOn Väst!
2025-08-12
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Nu söker vi dig som är en engagerad och erfaren chaufför och vill bli en del av PacsOn Västs fortsatta resa. Vill du ha en varierande arbetsdag med kundkontakt, ansvar och möjlighet att påverka? Då kan det vara dig vi söker till vårt team i Falköping!Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
PacsOn Väst är ett distributionsföretag som erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder, där industriföretagens emballage och förbrukningsvaror är i fokus. PacsOn-gruppen, som PacsOn Väst AB är en del av, består av 7 olika bolag, som finns representerade på 15 orter runt om i Sverige. Alla med en stark lokal förankring och lokalt engagemang. Tillsammans omsätter gruppen ca 1,6 miljarder SEK och har ca 200 anställda.
Tjänsten
Som chaufför hos oss är du tillsammans med dina kollegor ansvarig för att planera, organisera och utveckla transportverksamheten. Ni fördelar arbetsuppgifter mellan er på ett sätt som är mest effektivt för att nå uppsatta mål. Du ser betydelsen av samarbetet med övriga avdelningar och att hålla hög service till våra kunder så att de får en positiv upplevelse av våra leveranser. I denna roll rapporterar du till vår Lagerchef.
Vad söker vi hos dig?
Vi ser dig som en ambassadör för företaget, och det är viktigt att du är serviceinriktad och van att möta kunder med ett förtroendeingivande sätt. Du kommer i rollen att hantera leveranser av emballage och förbrukningsvaror till våra industrikunder i närområdet. Varje arbetsdag innehåller planering, lastning och lossning, kundkontakt och ansvar för att säkerställa hög leveransprecision och nöjda kunder. Det är därför viktigt att du är ordningsam och ansvarstagande. Vi söker dig som har:
CE-körkort
ADR-intyg
God datorvana
Några års erfarenhet av liknande roll i annat företag
Flytande svenska i tal och skrift
Som person är du självständig och tycker om att ta egna initiativ. Du fungerar bra i grupp och är serviceinriktad och noggrann. Vi ser gärna att du gillar högt tempo, är framåtsträvande och är villig att ständigt utvecklas och lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du har lagererfarenhet och erfarenhet av Jeeves. Har du även Truckkort A1-4 och B1-4 samt B-körkort så är det extra bra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss är alla fantastiska medarbetare och deras kompetens högprioriterad. Att vårda varandra och vår kultur är en självklarhet - nu och framöver. Hos oss får du ta del av en varm kultur som präglas av "tillsammans". Det är så vi mår bra, har kul, växer och står starka mot både leverantör och kund.
Du kommer även få vara med på ett riktigt äventyr då vi är inne i en expansiv och spännande resa mot nya möjligheter, kollegor, expansion och minnen. Hos oss händer det något hela tiden men en sak står stabilt - vilken resa som än väntar, gör vi den ihop.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och kan tillsätta rollen före sista ansökningsdatum, så skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
PacsOn- gruppen är en del av OptiGroup, en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso-och sjukvård, tillverkning & industri och den grafiska sektorn med produkter och försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. www.optigroup.com Så ansöker du
