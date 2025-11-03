Chaufför till logistikavdelningen
2025-11-03
ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
I Stockholm (Danderyd) har vi ett laboratorium med fokus på analyser med korta svarstider. Det gäller framförallt organiska föreningar, metaller och fysikaliska kemiska parametrar i jord och vatten.
Vi behöver nu förstärka vårt team på logistikavdelningen med en chaufför för vår Stockholmssträcka.
Stockholm - Jönköping - Stockholm
I tjänsten ingår det leverans av provmaterial till våra kunder samt möta upp våra bilar stationerade i Göteborg och Landskrona, mötesplatsen är Jönköping.
Arbetet utgår från vår site i Danderyd. Dina egenskaper
Vi söker dig med mycket god körvana, gärna med elbil, som har haft B-körkort i minst 1 år.
Du är serviceinriktad, ansvarsfull och pålitlig samt van att självständigt lösa utmaningar och ta snabba beslut utan att säkerheten påverkas. Du är van att jobba med tekniska hjälpmedel som GPS samt appar i mobiltelefon och läsplatta och har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetstider
Heltid måndag till fredag. Du kommer att köra företagets elbilar på följande sträcka;
Stockholm - Jönköping - Stockholm, ungefärlig start 14.30 och hemkomst 23.00
ALS Erbjuder
Vi erbjuder en möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning.
Din ansökan vill vi ha senast den 17 november 2025
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är avslutad.
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Farid Pirizade, Teamleader Transport, 08-52 77 52 72, farid.pirizade@alsglobal.com
Detta är ett heltidsjobb.

Als Scandinavia AB
(org.nr 556571-8318), https://www.alsglobal.se
Rinkebyvägen 19 C (visa karta
För detta jobb krävs körkort.
