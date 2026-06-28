Chaufför (C/CE) med YKB sökes
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2026-06-28
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Chaufför (C/CE) med YKB sökes
Arbetsgivare: Thaifood Trading AB
Anställningsform: Heltid
Arbetsplats: Saltsjö-Boo, StockholmPubliceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Thaifood Trading AB är en växande livsmedelsgrossist med fokus på hög kvalitet och god service. Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull chaufför som vill bli en del av vårt logistikteam.Dina arbetsuppgifter
Leverera kyl-, frys- och torrvaror till restauranger och kunder.
Lasta och lossa gods.
Ansvara för daglig tillsyn och skötsel av fordon.
Samarbeta med lager- och logistikteamet för att säkerställa effektiva leveranser.Kvalifikationer
C- eller CE-körkort.
Giltigt YKB.
Erfarenhet av distributionskörning är meriterande.
Ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig.
God samarbetsförmåga och ett positivt arbetssätt.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor.
Möjlighet till utveckling inom företaget.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till sarah@thaifoodtrading.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: sarah@thaifoodtrading.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thaifood Trading AB
(org.nr 556806-1609) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982163