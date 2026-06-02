Chaufför
Trollhättans Kommun / Fordonsförarjobb / Trollhättan Visa alla fordonsförarjobb i Trollhättan
2026-06-02
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-06-02Beskrivning
Vill du ha ett jobb där du märker att det du gör spelar roll? Trollhättans stad söker en chaufför till vårt serviceteam. Uppdraget handlar främst om att köra ut måltider till skolor, förskolor och särskilda boenden (SÄBO).Dina arbetsuppgifter
Som chaufför kör du ut mat från våra produktions kök till olika verksamheter i Trollhättans stad. Du ansvarar för att maten transporteras på ett säkert och hygieniskt sätt, från lastning till leverans.
Du ser till att leveranserna kommer fram i tid och bemöter mottagare på ett trevligt och professionellt sätt. Du gör dagliga kontroller av fordonet och rapporterar om något behöver åtgärdas.
Vid behov hjälper du även till med enklare arbetsuppgifter inom måltidsverksamhet eller lokalvård. Du arbetar tillsammans med andra i ett serviceteam där man stöttar varandra i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort och kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Arbetet är fysiskt, så du behöver vara bekväm med att lyfta och röra dig mycket under dagen. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du är flexibel och kan anpassa dig när planeringen ändras. Du samarbetar bra med andra och bemöter både kollegor och de verksamheter du besöker på ett respektfullt sätt. När något inte går som planerat behåller du lugnet och hittar lösningar.
Meriterande
Erfarenhet avlivsmedelstransport, budbil, distribution eller liknande.
Erfarenhet av arbete i storkök/måltidsservice.
Kännedom om livsmedelshygien (HACCP).
Vana av digitala körlistor, handdatorer eller planeringssystem.
Vi erbjuder
Trygg anställning och kollektivavtal
En arbetsplats med fokus på samarbete, kvalitet och service
Ett meningsfullt arbete inom samhällsservice
Anställningsinformation
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden att ske löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Projektledare
Anders Hammarstedt 0520-495900 Jobbnummer
9940761