Chans för dig som vill jobba extra

2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Vi söker nu medarbetare för behovsanställning till ett sågverk med fokus på kvalitet och effektiv produktion. Verksamheten är välorganiserad och präglas av ett gott samarbete mellan kollegor. Arbetet sker i en praktisk miljö där säkerhet och noggrannhet står i centrum.Arbetsuppgifter
Som extraarbetare kommer du att stötta upp i produktionen vid behov, främst under eftermiddags- och kvällstid. Arbetet sker ett antal tillfällen per månad.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Plastning av virkespaket
• Bandning av trävaror
• Enklare hantering och förflyttning av material
• Allmänna arbetsuppgifter kopplade till produktionen
Arbetet är fysiskt och sker i ett varierande tempo.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta extra och är flexibel när det gäller arbetstider. Erfarenhet från industri eller liknande arbete är meriterande, men inget krav.
För att trivas i rollen ser vi att du:
• Är arbetsvillig och tar ansvar för dina uppgifter
• Är noggrann och har ett säkerhetstänk
• Har god samarbetsförmåga
• Är flexibel och kan rycka in med kort varsel
• Trivs med fysiskt arbete
Information och kontakt
Tjänsten är en behovsanställning med arbete vid ett antal tillfällen per månad, främst på eftermiddagar och kvällar.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oskar Håkansson, 0381-480952.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
