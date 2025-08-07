Chafför med CE-behörighet
2025-08-07
Vi söker en självgående och engagerad lastbilschaufför med CE-behörighet till vårt lilla men växande åkeri med 5 lastbilar.
Du kör fasta körningar mellan Helsingborg och Stockholm, - med ett smidigt 4 arbetspass på / 4 dagars ledigt i ett rullande schema med övernattning i lastbilen under körpassen.
Vi söker dig som har CE-behörighet, förar kort, YKB och Truck kort. Du är självständig, pålitlig och gillar ansvar. Du tvekar inte om det behövs byta en lampa eller lösa problem som kan uppstå längs vägen. Du värdesätter ett mindre åkeri där du är en viktig del av teamet.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö i ett litet åkeri med korta beslutsvägar och välskötta fordon. Möjlighet till utveckling och ansvar och självklart lön med kollektivavtal.
Bra fordon, raka rör och ett familjärt åkeri där du är viktigt på riktigt!
Start enligt överenskommelse med 3 månaders provanställning
Skicka in din ansökan eller skriv ett par rader om dig själv till therese.langberg@gmail.com
eller ring 070-8426198 om du vill veta mer
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: therese.langberg@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
243 92 HÖÖR Körkort
Dojjans Åkeri AB
Dojjans Åkeri AB Jobbnummer
