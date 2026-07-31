CFO till Kaefer
Mpya Finance AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Är du nyfiken på att arbeta i det familjära bolaget med stor entreprenörsanda, samtidigt som du ser fördelarna med att ingå i en stabil koncern med 30 000 kollegor och 100-årig historia? Vill du arbeta i en roll med övergripande ekonomiansvar, frihet under ansvar tillsammans med drivna kollegor? Då ska du söka rollen som CFO på KAEFER AB!
Om rollen
I rollen som CFO ansvarar du för den dagliga redovisningen och säkerställer allt från budgetering och internredovisning till prognostisering och rapportering till koncernen. Som en del i ledningsgruppen blir du en nyckelspelare både i att utveckla och implementera företagets ekonomiska strategi och mål, samt att leda och effektivisera ekonomifunktionen. Ekonomiteamet består av en controller, en redovisningsekonom, en ekonomiassistent, samt en ekonomi-/löneadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår även att:
• Övervaka och optimera företagets finansiella processer, inklusive kostnadsstyrning, kassaflöde och likviditetsplanering
• Upprätthålla och förbättra interna kontroller och efterlevnad av ekonomiska riktlinjer och regler
• Hantera relationer med externa revisorer, bankpartners och andra finansiella intressenter
• Myndighetsrapportering (moms- och inkomstdeklarationer)
• Analysera och rapportera företagets ekonomiska resultat och identifiera möjligheter till förbättringar och effektiviseringar
• Samarbeta med ledningsgruppen och ge ekonomiskt beslutsstöd för att driva företagets tillväxt och lönsamhet
Vem är det vi söker?
För att lyckas i denna roll bör du ha en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är proaktiv med ett starkt engagemang och du trivs i en föränderlig miljö där du har stor möjlighet att påverka. Vidare är du trygg i din redovisning och tycker om en prestigelös kultur där man är behjälplig och orädd för att kavla upp ärmarna. Du har ett stort eget driv, är nyfiken och vågar höja blicken samt ser fördelarna i att vara en del av en stor koncern. Du är pedagogisk och lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera över gränserna och har ett stort intresse för verksamheten. Vidare har du en hög analytisk förmåga och är noggrann och strukturerad. Du är trygg i dig själv och van vid att fatta beslut och att driva förändringar inom en organisation. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. KAEFER arbetar i SAP, och ser det som meriterande om du är systemstark och genomfört digitaliseringsprojekt.
Hur ansöker jag?
I den här rekryteringen samarbetar KAEFER AB med MPYA Finance. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Elin Antonsson tfn 0709-318769 och Anette Zantelid tfn 0732-036777 eller Ansökan sker via www.mpyafinance.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8015277-2125197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555), https://ansokan.mpyafinance.se
Packhusplatsen 2 (visa karta
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411 13 GÖTEBORG Arbetsplats
Mpya Finance Jobbnummer
10017143