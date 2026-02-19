CFO till Dospace
A Hub AB / Ekonomichefsjobb / Norrköping Visa alla ekonomichefsjobb i Norrköping
2026-02-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Mjölby
eller i hela Sverige
Är du redo att ta steget in i en spännande och dynamisk roll som CFO där du också är med och formar en fantastisk arbetsplatsupplevelse och utvecklar framtidens coworking? Då är du precis den vi letar efter! Just nu söker Dospace en passionerad och driven Chief Financial Officer.
OM DOSPACE
Dospace är inte bara en aktör inom coworking, vi är en pionjär i en bransch som befinner sig i stark förändring. Med över ett decennium av erfarenhet, ett välkänt varumärke, beprövad affärsmodell och en passionerad entreprenörsdriven kultur har vi redan byggt upp ett försprång och ett starkt renommé på marknaden.
Vi omsätter idag cirka 70 Mkr och når ett positivt kassaflöde 2026. Vi har ett team på 20 personer som präglas av energi, innovation och djup kompetens inom flexibla kontorslösningar, konferenser och FM-tjänster. Dospace har en tydlig marknadsledande position i ett flertal växande regionstäder.Vi omsätter idag cirka 70 Mkr och når ett positivt kassaflöde 2026. Vi har ett team på 20 personer som präglas av energi, innovation och djup kompetens inom flexibla kontorslösningar, konferenser och hospitality-tjänster. Dospace har en tydlig marknadsledande position i ett flertal växande regionstäder.
Nu står vi inför nästa kapitel, att ta steget från snabb tillväxt till lönsam expansion. Vår ambition är att inom tre år nå över 100 Mkr med ett stabilt kassaflöde, samtidigt som vi attraherar rätt kapital för fortsatt tillväxt. På vägen vill vi fortsätta skapa värden för såväl kunder, medarbetare som ägare med ambitionen att bli en av de tongivande aktörerna i den nya kontorsmarknad som växer fram i Norden.
OM ROLLEN
Som CFO kommer du att vara ledare för Dospace ekonomiska framgångar och ha det övergripande ansvaret för att navigera genom utmaningar och möjligheter. Tillsammans med resten av ledningsgruppen driver du bolagets utveckling och strategi i linje med våra affärsmål. Med ett strukturerat arbetssätt och förmågan att använda finansiell information för att analysera, förstå och utveckla verksamheten skapar du underlag för välgrundade beslut och långsiktigt värde. Du kommer ha ansvar för följande områden:
Ledning
Du skapar och implementerar finansiella strategier som stödjer bolagets tillväxtplaner och speglar Dospace entreprenöriella anda.
Coachar och utvecklar organisationen för att säkerställa ekonomi och redovisning mot gemensamma mål och framgångar.
Du är den finansiella rösten och ryggraden i alla strategiska beslut, och säkerställer att stegen framåt alltid är välgrundade.
Redovisning, uppföljning och administration
Du ansvarar för all finansiell planering, rapportering, budgetering, bokföring och kassaflödesanalys samt övervakning av företagets ekonomiska prestanda.
Du hanterar rapportering till bolagets ledning och ägare.
Du planerar likviditetsbehov och förvaltar försäkringar och avtal.
Representation
Du bygger och vårdar starka relationer tillsammans med VD med Dospace finansiella partners och intressenter, för att säkerställa att det alltid finns de bästa möjliga förutsättningarna för framgång.
Personaladministration
Du upprätthåller och utvecklar befintliga rutiner kring personaladministration såsom personalhandbok, inklusive förmåner, lön, semester och sjukdom.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, troligen med inriktning mot redovisning. Du har erfarenhet av och är riktigt skicklig inom redovisningsarbete samt lockas av att arbeta med digitala ekonomilösningar. Du har erfarenhet av mindre bolag eller startup-verksamhet och lockas av att ständigt driva utveckling inom en ekonomifunktion i takt med bolagets tillväxt. Det är meriterande, men inget krav, om du även har erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
Som person är du prestigelös. Du stimuleras av att din roll är bred och innebär allt från väldigt hands-on ekonomiarbete till att involveras i strategiska frågor. Vi söker dig som, liksom oss, drivs av att förverkliga den bästa arbetsplatsupplevelsen och du tar gärna tillvara på tillfällen att socialisera med medlemmar och kollegor på siterna. Du har ett gott sinne för ordning och struktur, är kommunikativ och kan på ett pedagogiskt sätt coacha och utbilda kollegor inom det ekonomiska området.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
VI ERBJUDER
Vi erbjuder en roll där du får vara en del av en spännande tillväxtresa, ger dig ansvarsfulla uppdrag att växa i och möjligheten att sätta din personliga prägel på rollen. Du kommer till ett gäng med driv som vill förändra arbetsplatser för evigt. Vi har kul, jobbar hårt, lär oss massor, gör nya saker varje dag och utvecklas både som bolag och som individer.
Vill du vara med och skapa den bästa arbetsplatsupplevelsen? Låt oss tillsammans skriva nästa kapitel i Dospace fantastiska resa! Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, vi är nyfikna på dig! #wemakeworkawesome
ÖVRIGT
I den här rekryteringen samarbetar Dospace med A-hub och vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Love Fransson på love@a-hub.se
. I processen tillämpar vi tester för att ge dig alla möjligheter att hitta rätt matchning för din framtida roll.
Placering: Du utgår från någon av de fem coworking siterna i Östergötland med flexibilitet för distansarbete efter behov. Då du uppskattar att arbeta från kontoren varierar du mellan siterna inom regionen samt besöker Gävle, Jönköping och Örebro en gång i kvartalet.
Start: Start enligt överenskommelse, gärna under våren 2026.
Sista dag att ansöka är Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, sök därför tjänsten så snart som möjligt.
Läs gärna mer om Dospace här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7218031-1851300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9752589