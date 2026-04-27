Certifierare / Examinator inom Kyl- och värmepump
Academedia Support AB / VVS-jobb / Växjö Visa alla vvs-jobb i Växjö
2026-04-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Växjö
, Älmhult
, Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Som examinator hos Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Nu söker vi på Movant en certifierare/examinator inom kyl- och värmepump.
Om rollenVill du använda din erfarenhet inom kylteknik på ett sätt där du verkligen gör skillnad - och samtidigt jobba mer med kvalitet, bedömning och kompetens?
Som certifierare ansvarar du för att genomföra och kvalitetssäkra certifieringar inom kyl- och värmepump. Det innebär att du bedömer både teoretiska och praktiska moment och säkerställer att branschens krav uppfylls.
Du arbetar nära utbildning, men med en tydlig roll i bedömning och examination snarare än klassisk undervisning.
I rollen ingår även kontakt med certifieringsorgan som Incert.
Vi söker dig som:
Är utbildad kyltekniker
Har kategori 1-certifikat
Har flera års erfarenhet från branschen
Har ett intresse för teori och regelverk (inte bara praktik)
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att utbilda eller handleda
Har arbetat som examinator/certifierare tidigare
Det är meriterande om du innehar lärarlegitimation eller annan pedagogisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen
Du behöver vara noggrann, trygg i din kompetens och kunna göra objektiva bedömningar. Det här är en roll där kvalitet och integritet är viktigare än tempo.
Vi tror också att du:
Trivs med ansvar och självständigt arbete
Är pedagogisk, även i bedömningssituationer
Har en naturlig auktoritet i din yrkesroll
Movant erbjuder[Här kan du lägga till vad som erbjuds specifikt för rollen, tex Möjlighet att erhålla lärarlegitimation via parallella studier på högskola]
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
AnställningsformTillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning 100%
Tillträde enligt övernskommelse
Tjänsten är placerad i Växjö, en del resor kan förekomma i tjänsten.
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev senast 21 maj. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
KontaktOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta eva.videll@academedia.se
eller på telefon 076 769 00 63.
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
