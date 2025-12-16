Central Rekryteringskoordinator
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-16
Vi söker nu en kollega till funktionen Central rekryteringskoordinering som tillhör Militär grundrekrytering vid Försvarsstaben.
Det är en spännande och betydelsefull befattning i en växande organisation som har ett viktigt uppdrag i samhället. Här kommer du få du möjlighet att möta människor i hela organisationen och vara med och påverka Försvarsmaktens personalförsörjning. Funktionen ansvarar för att utbilda, samordna, följa upp samt utveckla arbetssätt för personal som arbetar med attraktion och rekrytering.
Arbetsplatsen ligger på Gärdet i centrala Stockholm där du kommer arbeta i en grupp tillsammans med fem medarbetare. I närheten av arbetsplatsen finns fina träningsmöjligheteter, bra lunchrestauranger och Djurgårdens underbara natur.
Några av de förmåner som finns hos oss:
• Utbildning som är relevant för din befattning
• Möjlighet till individuell karriärutveckling inom en rad områden som t.ex. ledarskap
• Träningsmöjlighet på SATS
• Tre timmars träning på arbetstid/vecka
• Ersättning för träningsskor upp till 1200 kronor vartannat år
• Flextid med möjlighet till heldagsuttag
Om avdelningen Militär Grundrekrytering
Militär Grundrekrytering består av 12 medarbetare med olika bakgrunder, både civil och militär. Avdelningen spelar en viktig roll i Försvarsmaktens personalförsörjning på både kort och lång sikt. Arbetsplatsen är resultat- och utvecklingsorienterad med en positiv framåtanda där medarbetare ständigt utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ingår i funktionsområdet Central rekryteringskoordinering (CRK) och är delaktig i gruppens samtliga arbetsområden. Tillsammans med övriga i gruppen bidrar du till att stärka Försvarsmaktens förmåga att attrahera individer till värnplikt och anställning.
I rollen samordnar du Försvarsmaktens skolinformatörer genom utbildning, koordinering och uppföljning. Du ansvarar för relation och kommunikation med förbanden samt arbetar för att säkerställa att de får det stöd som krävs i arbetet med skolinformation.
Vidare följer du kontinuerligt upp, sammanställer och återkopplar resultat från lokala, regionala och centrala aktiviteter inom Försvarsmakten. Du verkar även för en effektiv kunskaps- och informationsöverföring till och mellan förbanden.
Du bidrar till utveckling av arbetssätt, processer, riktlinjer och verktyg samt deltar i centrala verksamhetsprojekt i linje med Försvarsmaktens övergripande HR-strategi.
KRAV
Kvalifikationer
• God kännedom om Försvarsmaktens organisation och verksamhet, förvärvad genom anställning.
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av projektledning, planering och samordningsarbete.
• B-körkort.
• God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift på svenska.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen arbetar du självständigt och har förmåga att driva verksamheten framåt med tydligt fokus på verksamhetsnytta. Du är strukturerad, initiativtagande och stresstålig samt trivs med att samordna och hantera flera parallella uppgifter i samverkan med olika aktörer.
Du är lösningsorienterad och motiveras av att arbeta i en organisation i förändring. Vidare har du goda projektledaregenskaper och ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Du är relationsskapande och lyhörd, med god förmåga att samarbeta och kommunicera med personer med olika erfarenheter och perspektiv, både individuellt och i grupp.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med attraktion och rekrytering inom myndighet eller större organisation
• Kännedom och förståelse för Försvarsmaktens personalförsörjningssystem och organisation
• Genomförd grundutbildning med värnplikt
• Erfarenhet av kommunikationsarbete
Upplysningar om befattningen hänvisas till: hrc-reke-mgr@mil.se
Anders Ahlner, avdelningschef, tfn 070-289 89 38.
Anders Ekström, central rekryteringskoordinator, nås via växeln 08-788 75 00 (ej tillgänglig 19/12 - 6/1)
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning om sex månader tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningen är en civil anställning. Resor i tjänsten förekommer.
I rekryteringsprocessen kommer det genomföras arbetspsykologiska tester.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga fackliga företrädare nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-21.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9647178