Central Planerare till KLS i Lund
Vill du arbeta i en roll där din planering får direkt påverkan på hela värdekedjan? Trivs du med att kombinera operativ styrning med analys, samordning och utveckling?
Som Central Planerare på KLS blir du en nyckelperson i att skapa effektiva flöden och driva planeringsarbetet framåt i en av Sveriges ledande livsmedelsverksamheter. Varmt välkommen att söka om det låter intressant!
Om rollen
Som Central Planerare får du ett brett och operativt ansvar för planeringen inom ditt område. Rollen är central i det dagliga flödet och du arbetar både kort- och långsiktigt för att säkerställa effektiva processer, rätt prioriteringar och hög leveransprecision.
Du kommer även spela en aktiv roll i vår utvecklingsresa inom S&OE och S&OP, där du bidrar till ökad planeringsmognad, bättre strukturer och mer träffsäkra beslutsunderlag för hela verksamheten.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för daglig planering och styrning i våra planeringsverktyg, med fokus på KPI:er såsom servicegrad, planföljsamhet, lagernivåer och svinn.
Arbeta med löpande administration kopplat till planering och orderhantering.
Driva och upprätthålla dagliga dialoger med produktions-, transport-, logistik- och kundnära funktioner för att säkerställa korrekta och punktliga leveranser.
Självständigt leda och genomföra förbättringsprojekt baserade på definierade KPI:er.
Bidra till utveckling och optimering av processer inom planering, prognoser och produktionsstyrning.
Aktivt delta i den fortsatta utvecklingen av vår S&OE- och S&OP-process.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom logistik, supply chain, produktionsplanering eller motsvarande erfarenhet. Du har en stark analytisk förmåga och är trygg i att kommunicera tydligt med olika delar av verksamheten. God datorvana, särskilt inom Office-paketet, är en förutsättning och du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet från livsmedelsproduktion är meriterande, liksom vana av att arbeta i SAP eller andra större affärssystem.
För att trivas i rollen ser vi att du har en positiv inställning och lätt för att samarbeta. Du är strukturerad, noggrann och arbetar långsiktigt, samtidigt som du driver ditt arbete framåt med engagemang och har en god problemlösningsförmåga. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver vara trygg i din kommunikation och ha lätt för att bygga relationer. Du är självgående men trivs lika bra i ett team och du är både lyhörd och handlingskraftig i en miljö där tempot stundtals är högt.
Om KLS
Matföretaget KLS är branschledande inom svensk köttproduktion med fyra slakterier och fem chark- och förädlingsanläggningar i Sverige. KLS omsatte 9 100 MSEK under fjolåret, har 1 750 anställda och samarbetar med drygt 6 000 svenska lantbrukare.
KLS har anor i den svenska bondekooperationen och har varit en del av den svenska livsmedelsproduktionen i mer än 100 år. Vi tror på det ärliga mathantverket som följer samma principer som hemma i det egna köket. Vi arbetar hårt för en minskad klimatpåverkan, en fortsatt ansvarsfull djurhållning och bra förutsättningar för svenskt lantbruk.
Varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret, vi tar inte emot någon ansökan via e-post. Urval kommer ske löpande men sista ansökningsdag är den 24 april 2026. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich på lukas.drelich@roirekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Roi Rekrytering Sverige AB
Porfyrvägen 14
224 78 LUND
KLS
Daniel Bårström DBAR@kls.se 0732330850
