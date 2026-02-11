CE-chaufförer natt till Järfälla!
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-02-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Järfälla
Vi söker nattchaufförer med CE-behörighet till uppdrag i Järfälla. Du blir en viktig del av ett engagerat team där säkerhet, punktlighet och gott bemötande är centralt.
Om rollen
I rollen som CE-chaufför natt kör du längs fastställda rutter med distribution och godshantering under nattid. Arbetsuppgifterna kan innefatta:
Leverans och avlastning till butik/slutkund
Säkra och korrekt lastsättning samt användning av surrningsutrustning
Kontroll av fordonsdokumentation och rapportering av avvikelser
Hantera skanning och pappersarbete i samband med leveranser
Underhåll av fordon och rapportera fel eller skador
Vi söker dig som
Har giltigt CE-körkort och yrkeskompetensbevis (YKB)
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Trivs med nattarbete och kan arbeta självständigt
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande
Har goda kunskaper om lastsäkring och trafiksäkerhet
Har möjlighet att arbeta enligt varierande natt-schema
Meriterande
Erfarenhet av distribution i regionen eller liknande rutter
Truckkort eller erfarenhet av lastning med lift
Erfarenhet av digitala terminalsystem och skannrar
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse. Nattarbete med varierande starttider.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, tydliga rutiner och ett stödjande arbetsklimat. Vi erbjuder regelbunden kontakt med konsultansvarig, möjlighet till förlängning samt en arbetsmiljö där säkerhet och respekt är prioriterat.
Ansökan Ansök redan idag-urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta oss via den angivna kontaktvägen i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9737058