CE-chaufförer natt till Järfälla!

Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-02-11


Vi söker nattchaufförer med CE-behörighet till uppdrag i Järfälla. Du blir en viktig del av ett engagerat team där säkerhet, punktlighet och gott bemötande är centralt.
Om rollen
I rollen som CE-chaufför natt kör du längs fastställda rutter med distribution och godshantering under nattid. Arbetsuppgifterna kan innefatta:

Leverans och avlastning till butik/slutkund

Säkra och korrekt lastsättning samt användning av surrningsutrustning

Kontroll av fordonsdokumentation och rapportering av avvikelser

Hantera skanning och pappersarbete i samband med leveranser

Underhåll av fordon och rapportera fel eller skador

Vi söker dig som
Har giltigt CE-körkort och yrkeskompetensbevis (YKB)

Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Trivs med nattarbete och kan arbeta självständigt

Är serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande

Har goda kunskaper om lastsäkring och trafiksäkerhet

Har möjlighet att arbeta enligt varierande natt-schema

Meriterande
Erfarenhet av distribution i regionen eller liknande rutter

Truckkort eller erfarenhet av lastning med lift

Erfarenhet av digitala terminalsystem och skannrar

Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse. Nattarbete med varierande starttider.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, tydliga rutiner och ett stödjande arbetsklimat. Vi erbjuder regelbunden kontakt med konsultansvarig, möjlighet till förlängning samt en arbetsmiljö där säkerhet och respekt är prioriterat.
Ansökan Ansök redan idag-urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta oss via den angivna kontaktvägen i annonsen. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post om inte annat anges.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213492-1836848".

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta)
121 63  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9737058

