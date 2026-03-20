CE-chaufförer - Dagdistribution av livsmedel
2026-03-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Publiceringsdatum2026-03-20
Vi söker nu en ansvarstagande och engagerad CE-chaufför som vill arbeta med dagdistribution av livsmedel. Tjänsten är på heltid med start i maj och avser ett sommaruppdrag under perioden juni-augusti, med goda möjligheter till förlängning efter sommaren.
Du kommer att arbeta hos ett väletablerat och stabilt transportföretag med stark lokal förankring i Västerås. Kunden är en viktig aktör inom livsmedelsdistribution och har lång erfarenhet inom branschen, med fokus på kvalitet, punktlighet och goda kundrelationer.
Våra hjärtan slår extra hårt för transportbranschen och vi har många anställda chaufförer. I videoklippet i annonsen får du veta mer om hur våra chaufförer upplever oss som arbetsgivare.
Om körningen
Du utgår från Västerås och distribuerar främst grönsaker och annat livsmedelsgods runt om i Västmanland.
Korta och långa körningar
Distribution med 5-9 stopp till butiker och terminaler
Backning och lossning vid butik
Kundkontakt och service genom hela arbetsdagen
Arbetstider & schema
Tjänsten är förlagd till dagtid enligt ett rullande 14-dagars schema om cirka 80 timmar per period.
Måndag-fredag samt varannan lördag
Oftast ledig en vardag per vecka
10-timmarspass
Tidiga morgonstarter, vanligtvis kl. 03:00-04:00
Våra kompetenskrav
CE behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt förarkort
Truckkort
Behärska svenska i tal och skrift
Detta är även meriterande
Erfarenhet av körning och backning med lastbil och släp, gärna till butiker och terminaler
Erfarenhet av livsmedelstransporter och hantering av kylaggregat
Erfarenhet av balkning och/eller dubbelplan
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7435429-1904770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
