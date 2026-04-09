CE-chaufför sökes till biltransporter!
Om DFDS Logistics Services
DFDS Professionals rekryterar nu CE-chaufförer till vårt systerbolag DFDS Logistics Services AB - ett transportföretag som specialiserar sig på leveranser till fordonsindustrin. Företaget är beläget i Arendal, Göteborg, och bedriver verksamhet dygnet runt, sex dagar i veckan. DFDS Logistics Services sysselsätter cirka 250 heltidsanställda och har en fordonspark som består av ungefär 300 fordon, där cirka 80 är lastbilar och resterande 220 är trailers. Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Som chaufför hos DFDS kommer du att arbeta med att lasta, transportera och lossa personbilar inom Göteborgsregionen. Transporterna varierar i längd beroende på uppdraget, och arbetet är uppdelat i skift som kan förekomma under alla tider på dygnet.
Om dig
För att passa i rollen som lastbilschaufför hos DFDS Professionals bör du vara en ansvarsfull och trygg förare som värnar om både fordonet och trafiksäkerheten. Vi söker dig som är självgående, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra. Du arbetar strukturerat och har förmågan att hålla tidsramar även under tidspress.
Krav för tjänsten
CE-Körkort
Giltigt yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet av biltransporter (Meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534857-1936510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Hamneviksvägen 24 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
