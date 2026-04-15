CE-chaufför sökes - Kväll/Natt
2026-04-15
Är du en erfaren CE-chaufför som vill ha ett tydligt och strukturerat sommaruppdrag? Nu söker vi en chaufför för ett uppdrag under veckorna 28-31 med utgångspunkt i Linköping.
Du arbetar med transporter i ett väletablerat logistikflöde där säkerhet, punktlighet och ansvar är avgörande. Arbetet sker självständigt men du är en viktig del av helheten.
Arbetstiderna är förlagda till eftermiddag/kväll, cirka kl. 14:00-23:00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Har giltigt YKB
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta självständigt
Håller tider och levererar med kvalitet
Vi erbjuder:
Ett tydligt och tidsbestämt sommaruppdrag
Fasta arbetstider
En stabil arbetsmiljö med tydliga rutiner
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret som en del av rekryteringsprocessen.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fågelögatan 1 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9857153