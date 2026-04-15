CE-chaufför sökes - Kväll/Natt

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-04-15


Är du en erfaren CE-chaufför som vill ha ett tydligt och strukturerat sommaruppdrag? Nu söker vi en chaufför för ett uppdrag under veckorna 28-31 med utgångspunkt i Linköping.

Du arbetar med transporter i ett väletablerat logistikflöde där säkerhet, punktlighet och ansvar är avgörande. Arbetet sker självständigt men du är en viktig del av helheten.
Arbetstiderna är förlagda till eftermiddag/kväll, cirka kl. 14:00-23:00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Har giltigt YKB
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta självständigt
Håller tider och levererar med kvalitet

Vi erbjuder:
Ett tydligt och tidsbestämt sommaruppdrag
Fasta arbetstider
En stabil arbetsmiljö med tydliga rutiner

Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret som en del av rekryteringsprocessen.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Sista dag att ansöka är 2026-05-15

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fågelögatan 1 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Melanie Carinci
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9857153

