CE-chaufför på Dagab - Hisings Backa
2026-05-29
CE-chaufför till Dagab Hisings Backa i Göteborg
Motiveras du av att ha frihet under ansvar och av att ge service i världsklass? Har du erfarenhet av arbete som CE-chaufför eller annat arbete inom branschen? Då kan du vara den vi letar efter! Just nu söker vi på Job&Talent CE-chaufförer till Dagab Hisings Backa - en utmärkt möjlighet för dig som söker ett jobb som bjuder på variationsrika arbetsdagar.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som CE-chaufför hos Dagab är din huvudsakliga arbetsuppgift att se till att Axfoods butiker får rätt varor i rätt tid.
Du lastar varorna på lagret och sedan lossar varorna hos butikerna vilket betyder att arbetet vara fysiskt krävande. Oftast innehåller rutterna endast tre stopp, ibland förekommer 7-8 stopp.
Du kommer utgå från Dagabs lager i Hisings Backa i Göteborg.
Dagabs lastbilsflotta består av nya och fräscha Scania- och Volvobilar.
Arbetstider
Tjänsten är förlagd på heltid, måndag-fredag & varannan helg. Du jobbar både dag- och kvällspass. Arbetspassen är 8-10 timmar långa.
8-timmars pass: 05:00-13:50 13:30-22:15 15:30-00:15
10-timmars pass: 05:00-15:50 13:30-00:15 15:30-02:15
Tjänsten inleds med två veckors betald utbildning.
Start sker enligt överenskommelse. Du kommer under dina första 6 månader ha en visstidsanställning hos Storesupport by Job&Talent. Tanken är sedan att du blir anställd i en tillsvidareanställning hos Dagab.Dina personliga egenskaper
Vi vill se att du alltid gör ditt bästa för att uppnå så bra resultat som möjligt. Du har bra sinne för ordning och noggrannhet, och är självgående i din yrkesroll och ser själv vad som behöver göras. Det är också viktigt att du kombinerar dessa egenskaper med en sparsam och miljömedveten körning.
Då arbetet kan vara fysiskt krävande är det lämpligt med en god fysik som gör att du kan arbeta ergonomiskt korrekt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkesförarkompetens)
Giltigt Digitalt förarkort
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Meriterande
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som CE-chaufför eller liknande arbete inom branschen
Truckkort
Intyg för ADR 1.3
Intyg för bakgavellyft
Förmåner
Tillgång till gym på arbetsplatsen
Personalbutik
Personalaktiviteter
Personalrestaurang
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy - en frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Om Dagab
Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökningar tas endast emot via denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
