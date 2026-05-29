Administratör till Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
Är du en lösningsfokuserad och serviceinriktad person som trivs med att skapa struktur och ge stöd åt andra? Då kan du vara den administratör vi söker till Hälso- och sjukvårdsenheten! Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som administratör hos oss på Hälso- och sjukvårdsenheten fyller du en viktig roll då du är en central del i att få verksamheten att gå runt. Du kommer arbeta i nära samverkan med våra två enhetschefer. Arbetsdagen kommer innehålla både klassiska administrativa uppgifter som schemaläggning, hantera sjukanmälningar, beställningar och fakturahantering, men också mer spontana insatser som att hjälpa kollegor med praktiska uppgifter när behov uppstår. Detta innebär att dina arbetsdagar kommer vara varierande och du får vara beredd på att planera om och ta dig an det som dyker upp.
Exempel på arbetsuppgifter:
självständigt utföra administrativa arbetsuppgifter och ge administrativt stöd och service till verksamheten
arbeta med bemanning och schemaplanering i schemasystemet Medvind
hantera fakturor och beställningar
samverka med interna och externa aktörer
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsenheten tillhör Socialförvaltningen område Vård- och omsorg. Vi levererar hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter i Örebro kommun med beslut enligt LSS. Patienterna finns inom område funktionsstöd där sjuksköterskor och arbetsterapeuter arbetar mot grupp- och servicebostäder, psykiatri, dagverksamheter, personlig assistans och barnbostad. Totalt är vi ca 45 medarbetare på enheten. Det är sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor, administration bestående av administratör och en samordnande sjuksköterska och två enhetschefer.
Vi har våra lokaler centralt väster på Tegelgatan 1-3.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som administratör behöver du vara serviceinriktad vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Vi tror att du är en vän av ordning och reda då du är noggrann och strukturerad. Att ta ett eget ansvar inom ditt arbetsområde och ha ett flexibelt förhållningssätt ser du som en självklarhet. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och kollegor, samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, så som administration, ekonomi eller vård- och omsorg
erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
erfarenhet av schemaläggning och/eller bemanning
erfarenhet av verksamhetssystemet Medvind eller motsvarande schemaläggningssystem
erfarenhet av verksamhetssystemet Raindance eller motsvarande ekonomisystem
Meriterande:
erfarenhet av arbete som administratör inom vård och omsorg eller funktionsstöd
erfarenhet av arbete som administratör inom Örebro kommun
erfarenhet av och goda kunskaper i Microsoft 365
erfarenhet av verksamhetssystemen Personec och W3D3Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 juni.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 820/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
701 35 ÖREBRO
Örebro kommun
Facklig expedition
Kommunal, Vård och omsorg +46104429260
9935741