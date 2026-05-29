Lärare i fiol till Kulturskolan, vikariat
Kungsbacka Kommun / Gymnasielärarjobb / Kungsbacka Visa alla gymnasielärarjobb i Kungsbacka
2026-05-29
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som lärare fiol hos oss
I denna roll bidrar du till en kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. I ditt dagliga arbete samarbetar och samverkar du med elever, föräldrar och kollegerna i Kulturskolan. Arbetet bedrivs i huvudsak på barn och ungas fria tid, det vill säga eftermiddagar och kvällar.Publiceringsdatum2026-05-29Profil
Du ser leken som en självklar del av det pedagogiska arbetet. Du har förmågan att reflektera över din egen insats och besitter ett kreativt mod. Du arbetar aktivt för att tillsammans med kollegor bygga och utveckla Kulturskolans verksamhet. Som person arbetar du bra tillsammans med andra och är tillmötesgående samt lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt mot mål och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
konstnärlig och pedagogisk eftergymnasial utbildning
kompetens att undervisa fiolelever såväl enskilt som i grupp
erfarenhet av att leda orkester
erfarenhet av undervisning på olika nivåer och med barn i olika åldrar
Det är meriterade om du har:
examen från Musikhögskolan
B-körkort
Läs gärna mer om oss
Kulturskolan i Kungsbacka är en frivillig och avgiftsbelagd verksamhet, öppen för alla barn och ungdomar, 5-20 år, i Kungsbacka kommun. Vi erbjuder barn och ungdomar att uppleva skapande i form av musik, dans, konst, film och teater. I verksamheten finns för närvarande drygt 2 000 deltagande elever och 60 medarbetare. Kulturskolans vision är att vi lockar och erbjuder plats för alla barn och unga. I en mångfald av uttryckssätt genomsyras allt vi gör av nyfikenhet, lust, lekfullhet och lärande. Läs gärna mer om oss på vår webbplats, här: Kulturskolan | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på deltid (25%) med start 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till 31 december 2026.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 14 juni. Intervjuer kommer ske under vecka 24 och 25.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
enhetschef
Malin Lönegren-Mikulic malin.lonegren-mikulic@kungsbacka.se 0300-834181 Jobbnummer
9935746