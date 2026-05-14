CE-Chaufför inom distribution
Vi söker en erfaren CE-chaufför för omgående start i Kristianstad. Har du gedigen erfarenhet inom distribution och vill ta dig an ett självständigt uppdrag med leveranser runt om i Skåne? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Publiceringsdatum2026-05-14Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren CE-chaufför inom distribution för omgående start.
I rollen som distributionschaufför kommer du att ansvara för på- och avlastning samt utkörning till företagets kunder runtom i Skåne.
Som chaufför kommer du att distribuera paket till våra kunder. I tid, effektivt och säkert! Arbetet innebär lastning och distribution där höga krav ställs på servicekänsla, ordningssinne, noggrannhet och en positiv inställning. Arbetstider som lastbilschaufför hos vår kund är förlagd natt. Profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du som söker har giltigt YKB och CE- behörighet.
Vi söker dig som är självgående, plikttrogen och flexibel. Att ha många bollar i luften i kombination med en fartfylld arbetsdag är något som hör till yrket. Det är därför viktigt att du trivs med kundkontakt, har en positiv inställning och är mån om att representera kundföretaget på bästa sätt. Då jobbet bland annat kan innebära tunga lyft, behöver du ha en god fysik. Som person är du driven, noggrann, engagerad och ansvarstagande för att trivas i denna roll.
Har du dessutom erfarenhet från körning i Skåne med omnejd så är det ett stort plus! Kravprofil för detta jobb
CE - behörighet
ADR-grund
YKB
Digitalt Förarkort
God svenska i tal och skrift
Rent utdrag från belastningsregistret
Truckkort A 1 - 4 & B 1 - 4
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet yrkeschaufför inom distribution
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Jacob Edström på 072-174 82 62 (tel:07217420822062) alternativt jacob.edstrom@onepartnergroup.se
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Jobbnummer
9910542