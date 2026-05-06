CE-chaufför, Eskilstuna extra/sommarjobb

Sundsvalls Expressbyrå AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-05-06


Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Eskilstuna.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 115 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.

Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför. Arbetstiderna är förlagda på natten.

Körningarna är antingen terminal till terminal eller spetsbyten.
Start ca 16:00-17:00 och hela vägen fram tills 05:00 på morgonen.

Vi söker personer som antingen vill jobba lite extra eller jobba heltid under sommaren.

Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
ADR är meriterande!

Lön enligt kollektivavtal.

Märk gärna ansökan med Eskilstuna.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se

Arbetsgivare
Sundsvalls Expressbyrå AB (org.nr 556236-8729)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Eskilstuna

Jobbnummer
9895298

