CE- chaufförer sökes till Götene!

Är du en erfaren eller nyexad CE - chaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande tjänster till dig!
Är du redo för ett omväxlande arbete med både distribution, fjärrtransport och terminalarbete?
Just nu söker vi CE-chaufförer till ett uppdrag i Götene med uppstart under våren. Då vår samarbetspartner är måna om duktiga chaufförer finns det goda chanser att fortsätta även efter denna period och även att starta omgående. Tjänsterna är på heltid och vissa körningar innefattar även natt- samt helgarbete. Arbetet innefattar att lasta, lossa och leverera kyl-och frysvaror, torrvaror mm till deras kunder.
Företaget har en modern och välskött fordonspark och kör inom områden såsom Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland och Östergötland där stora delar av trafiken är linjetrafik.
Företag söker medarbetare som gillar kundkontakter, service och som mer än gärna är företagets ansikte utåt.
Vi söker alltså er chaufförer som är serviceinriktade och som inte har något emot att hoppa ur förarhytten för att bistå kunderna med den hjälp de behöver.
Placeringsort: Götene
Period: v. 22 - v 34 med chans till förlängning och start tidigare
Arbetstider: dagtid, kväll, natt och helger.
Kvalifikationer
• CE behörighet
• YKB
• Kunskap att backa med släp
• God kommunikationsförmåga i Svenska eller engelska
• Truck A och B
Meriterande för tjänsten:
• ADR
• Tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering.
• Tidigare erfarenhet av att ha kört frys- och kyltransport.
Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt vid anställning.
