CE Lastbilschaufförer

2026-02-19


Vi söker duktiga och ansvarstagande personer till våra verksamheter i Luleå. Vårt primära verksamhetsområde är tempererade livsmedelstransporter, där vi utför transporter mellan terminaler samt distribution till kund.
Vi söker nu lastbilschaufförer med CE-behörighet för långväga distribution av livsmedel i Norrbotten åt vår uppdragsgivare Tempcon.
Skicka en ansökan idag så kan vi hitta ett rätt körning för just dig! Tjänsten önskas beträdas omgående.

2026-02-19

Kvalifikationer
CE
YKB

Ansök om tjänsten
Skicka er ansökan via formuläret i länken.
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Driftchef, Elias Bjelke.
Telefonnummer: 0920-45 12 08
E-postadress: elias.bjelke@lindstromstrp.se
Besöksadress: Upplagsvägen 13, 972 54 Luleå
Vi ser framemot att höra från just dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elias.bjelke@lindstromstrp.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lindströms Transport i Luleå AB (org.nr 556297-2595), https://www.lindstromstrp.se/
Upplagsvägen 13 (visa karta)
972 54  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Driftchef
Elias Bjelke
elias.bjelke@lindstromstrp.se
0920-451208

Jobbnummer
9752546

