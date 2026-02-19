CE Lastbilschaufförer
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Kiruna
Vi söker duktiga och ansvarstagande personer till våra verksamheter i Luleå. Vårt primära verksamhetsområde är tempererade livsmedelstransporter, där vi utför transporter mellan terminaler samt distribution till kund.
Vi söker nu lastbilschaufförer med CE-behörighet för långväga distribution av livsmedel i Norrbotten åt vår uppdragsgivare Tempcon.
Skicka en ansökan idag så kan vi hitta ett rätt körning för just dig! Tjänsten önskas beträdas omgående.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
CE
YKB
Ansök om tjänsten
Skicka er ansökan via formuläret i länken.
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Driftchef, Elias Bjelke.
Telefonnummer: 0920-45 12 08
E-postadress: elias.bjelke@lindstromstrp.se
Besöksadress: Upplagsvägen 13, 972 54 Luleå
Vi ser framemot att höra från just dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elias.bjelke@lindstromstrp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindströms Transport i Luleå AB
(org.nr 556297-2595), https://www.lindstromstrp.se/
Upplagsvägen 13 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Elias Bjelke elias.bjelke@lindstromstrp.se 0920-451208 Jobbnummer
9752546