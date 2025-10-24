CE Chaufförer sökes i Falköping

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Filipstad
2025-10-24


CE Chaufför
Vi söker en trygg och erfaren CE-chaufför för arbete från vår depå i Falköping Du inleder varje arbetsdag med att planera dina rutter inom Västra Götland och angränsande län och ansvarar för lastning, transport och lossning av såväl torr- som kyl-/frysgods. Med ditt CE-körkort, giltigt digitalt förarkort och yrkeskompetensbevis (YKB) ser du till att alla leveranser genomförs säkert, effektivt och i enlighet med tidplan.
Arbetstiderna är heltid måndag-fredag med tidig morgonstart. Vid behov ställer du upp på övertid eller extra körningar, till exempel under högtrafik eller större kundprojekt. Du kommunicerar löpande med din trafikledning och rapporterar eventuella avvikelser för att kunna hantera oförutsedda situationer på bästa sätt.
Vi söker dig som
Vi ser att du har minst ett års dokumenterad erfarenhet från tung trafik och behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av temperaturstyrda transporter och ADR-intyg för farligt gods är meriterande, liksom truckkort och vana vid terminalarbete.
Som person är du noggrann, självgående och har en positiv inställning som smittar av sig på kollegor och kunder.Kvalifikationer

Du har även följande behörigheter
Giltigt CE-körkort.
Digitalt förarkort och godkänd färdskrivare.
YKB (kompetensbevis för yrkesmässig trafik).
Flytande svenska i tal och skrift.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Skicka ditt CV och personliga brev tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterings ansvarig Amir på amir2@kraftsam.se . Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9572360

