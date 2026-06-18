CE Chaufför i Skövde
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Skövde Visa alla fordonsförarjobb i Skövde
2026-06-18
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Är du en erfaren lastbilsförare med CE-behörighet och söker nya utmaningar i Skövde med omnejd? Vi letar nu efter en trygg och noggrann chaufför som vill bli en viktig del i vår kunds transportorganisation!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som CE Chaufför utgår du dagligen från vår depå i Skövde. Ditt huvuduppdrag är att leverera varor till butiker och grossister i hela Västra Götaland, med fokus på snabb och säker distribution. Du kommer hantera både torrvaror och kyl/frys-gods, lasta och lossa på kunden samt säkerställa att leveranserna sker enligt tidplan och kvalitetskrav.
Arbetstider
Tjänsten är heltid, måndag–fredag.
Starttid mellan kl. 04.00–06.00 beroende på rutt.
Möjlighet till kvälls- eller helgkörningar efter överenskommelse.
Flexibilitet krävs vid kundbehov, t.ex. extra turer under högsäsong.
Vi söker dig som har
Giltigt CE-körkort.
Digitalt förarkort och godkänd färdskrivare.
YKB (kompetensbevis för yrkesmässig trafik).
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av tung lastbil.
Meriterande
Erfarenhet av kyl- och frystransporter.
ADR-intyg för transport av farligt gods.
Truckkort och vana att hantera palltruck.
Erfarenhet av terminalarbete och orderplock.
Vem söker vi?
Du är serviceinriktad, punktlig och har ett starkt säkerhetstänk. Som person trivs du med att arbeta självständigt men uppskattar också ett nära samarbete med kollegor på terminalen. Du hanterar oförutsedda situationer med lugn och hittar lösningar som gynnar både kund och trafik.Övrig information
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling hos vår kund. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Skövde (visa karta
)
541 35 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969369