Category Manager till Gripens inköpsorganisation
2026-01-08
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som Category Manager för maskinbearbetade artiklar inom affärsenhet Gripen har du en nyckelroll i att säkerställa en långsiktigt hållbar leverantörsbas för kategorin och du kommer att interagera med ett stort nätverk av intressenter, kravställare och leverantörer i en global och dynamisk miljö. Vi söker dig som kan och vill verka genom hela kategoristyrningsprocessen; från att analysera kategorin, utveckla strategier och aktiviteter till att implementera och följa upp resultat.
Rollens huvudfokus är:
* Definiera, driva och implementera kategoristyrning inom produktområdet för affärsenhet Gripen
* Leda samarbetet och kommunikationen med andra funktioner såsom produktion, kvalitet och strategiska inköpare, och därigenom leverera effektiva och differentierade lösningar
* Arbeta med risk management, förutse och planera för svängningar i marknad, efterfrågan och regelverksändringar för att säkra en tillförlitlig försörjningskedja
* Genomföra och leda inköpsaktiviteter och projekt för att leverera kostnadsreduceringar och möta KPI-mål för kategorin
* Driva kravuppfyllnad gentemot globala säkerhetskrav och upphandlingspolicys genom ständig processförbättring
Du blir en viktig del av Saab Gripens försörjningskedja - en kedja som direkt bidrar till att bygga och upprätthålla försvarsförmåga i Sverige och andra länder.
För att vara framgångsrik i den här rollen ser vi att du har ett starkt affärsmässigt tänkande och trivs i gränslandet mellan teknik, affär och verksamhetsutveckling. Du har troligen arbetat med inköp, upphandling eller projektledning; och då gärna i en bransch med tekniskt fokus såsom försvar, flyg eller industriell produktion.
Vi värdesätter särskilt:
* Erfarenhet av kategoristyrning
* Erfarenhet av maskinbearbetning eller liknande industri, gärna i internationell miljö
* Erfarenhet av arbetsledning och tvärfunktionellt samarbete i större organisationer
* God förhandlingsvana i komplexa och internationella miljöer
* Förmåga att bygga goda och långsiktiga relationer, både internt och externt
* Förmåga att förstå och analysera totalkostnad över livscykel
Formella krav:
* Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant disciplin
* Flerårig erfarenhet från affärsdrivna roller - exempelvis strategiskt inköp, upphandling eller projektledning
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
