Campusmässan Örebro 2026

2026-01-27
Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
HEJ!
Vi träffades på Campusmässan i Örebro 2026 där vi, Lotta och Felicia, stod o pratade med studenter som kom förbi och var nyfikna på Vivida Assistans och vad vi gör.
Vi som företag anordnar assistansen för våra kunder, som är individer med specifika behov som behöver extra hjälp i sina liv.
Att jobba som personlig assistent är verkligen ett sätt att skapa mervärde i vardagen, och finnas där för de som behöver det mest.
BESKRIVNING
Som personlig assistent har man varierande arbetsuppgifter som kan handla om personlig omvårdnad och hygien, hushållssysslor, att följa med till skolan, arbetet eller fritidsaktiviteter - allt det som personen behöver ha hjälp med för att kunna leva det liv hen önskar.
Våra kunder har olika typer av intressen och livsstilar, vissa är barn eller tonåringar som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, medan andra är vuxna som bor själva i eget hem eller tillsammans med partner och eventuella barn.
Våra kunder är precis som alla oss andra. De har dock en sak gemensamt - någon typ av funktionsvariation som gör att de är i behov av personlig assistans för att få vardagen att fungera.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Du behöver vara minst 18 år. Ingen tidigare erfarenhet krävs, nödvändig utbildning får du på plats.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Våra kunder har alla typer av arbetspass, ange i din ansökan hur du kan jobba.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-02-28. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Campusmässan 26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9705947