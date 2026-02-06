Campingvärd till Skogssjön, sommarjobb
2026-02-06
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kultur- och fritidsförvaltningen skapar möjligheter för kommunens besökare och invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv. Förvaltningen omfattar bibliotek, badanläggning, kulturskola, fritidsgårdar samt allmän kultur- och fritidsverksamhet.
Enheten Allmän kultur- och fritid ansvarar bland annat för frågor inom friluftsliv, idrottsanläggningar, aktivitetsplatser, badplatser, Skogssjöns Camping samt destinationsutveckling och turism. Enheten söker nu sommarvärdar till Skogsjöns camping- och sommarcafé.
Är du intresserad av ett sommarjobb där du hjälper våra besökare att få en så bra upplevelse som möjligt?Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår försäljning och kundservice vid Skogssjöns camping- och sommarcafé.
Arbetet innebär bokning och incheckning av campinggäster, kassahantering samt viss lokalvård och dagligt underhåll för att erbjuda en ren och trevlig miljö för kunderna och besökarna.
Du arbetar även med turistinformation i vår infopoint. I ditt arbete ingår kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att arbeta med andra människor, att skapa och bibehålla goda relationer är en naturlig del av ditt arbetssätt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang genom att lyssna, visa empati och respekt. Du har förmågan att följa instruktioner, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta rutiner.
Vidare behöver du ha god datorvana och behärska svenska i tal och skrift samt engelska i tal. Övriga språk ser vi som meriterande. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat i servicebranschen eller besöksnäringen inom exempelvis receptionsarbete, caféarbete eller turistinformation.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304303". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480), https://www.mjolby.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv Arbetsplats
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Marie Ljung marie.ljung@mjolby.se 010-2346899 Jobbnummer
