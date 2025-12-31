Campingvärd / Campingmedarbetare
2025-12-31
Långasjönäs Camping & Stugby AB söker någon som är intresserad i en anställning som campingmedarbetare. Anställning är från 01.04 till 31.12 2026. Sista ansökningsdatum är 12 januari 2026. Intervju kommer att hållas vecka 2-3.
Arbetstimmar enligt arbetsscheman, där även röda dagar och helger ingår. I perioden v25-32 (sommarlovsperioden) ligger antal arbetstimmar på minst 16 och max 40 timmar/veckan. Innan v25 och från v33 är arbetstimmar begränsade till någon enstaka dag/dagar, vilket i så fall är valfritt och du kan tacka nej till eller ja tills dessa extra timmar.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad campingmedarbetare till vår camping. Tjänsten kan även omfatta andra arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov, vilket innebär att vi värdesätter flexibilitet. Du trivs med att arbeta i team men är samtidigt självgående och tar egna initiativ. Du ser vad som behöver göras utan att bli tillsagd och tar ansvar för att uppgifterna slutförs.
Du blir en del av ett mindre team med både fastanställda och säsongsanställda, på en av Blekinges vackraste platser.Publiceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Ta emot och checka in/ut gäster i receptionen
Ge service och information till gäster
Försäljning i kiosk: glass, kaffe, livsmedel och andra varor
Ansvara för uthyrning av kanoter, båtar och övrig utrustning
Arbete i sommarrestaurang vid behov
Baka frukostfrallor
Kassahantering och enklare administrativa uppgifter
Vid behov hjälpa till med städ och underhåll av stugor, servicebyggnader, reception och köksutrymmen
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet inom receptionsarbete kan vara meriterande.
Du behöver kunna ta dig till jobbet självständigt.
Minst 16 år
Flytande svenska i tal och skrift
Bra på engelska i tal och skrift, tyska är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Skicka CV och personligt brev via e-post. Både CV och brev ska vara i PDF-format.
E-post: karel@langasjonas.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Långasjönäs Camping & Stugby AB
(org.nr 556749-6301)
Långasjönäsvägen 49 (visa karta
)
374 91 ASARUM Kontakt
Platschef
Karel Vanrietvelde karel@langasjonas.com 0702656811 Jobbnummer
9666696