CAM-programmerare till GKN Aerospace
Maskiningenjörsjobb / Trollhättan
2026-02-13
Publiceringsdatum2026-02-13
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.Arbetsuppgifter
Som CAM-programmerare jobbar du i ett team inom ett värdeflöde eller projekt där ditt uppdrag är, tillsammans med ditt team, se till att ni levererar till rätt kvalitet, rätt kostnad och i rätt tid. Du arbetar dagligen med att säkerställa produktkvalitet och leverans samt mer långsiktigt med att genomföra planerade förbättringsuppdrag. Du koordinerar aktiviteter kopplat till produktionsberedning, verktygstillverkning, verktygskonstruktion, metodteknik mm.
Fokus är utveckling och förbättring av våra produkter där ni strävar efter noll fel. Detta nås genom ett mindset med 100% fokus på kvalitet och med hjälp av kvalitetsverktyg såsom PFMEA, SPC och problemlösning.
Starka team är fundamentalt för att nå mål varpå du inom teamet bidrar både med din kompetens, nyfikenhet samt teamkänsla för att skapa ett arbetsklimat med vinnande kultur.
Du har en tät dialog med operatörer och övriga ingenjörer i det dagliga arbetet, samt deltar i dialog med kund avseende produktionstekniska frågor.
Du deltar i teknologiutveckling och industrialiserar nya metoder, processer och arbetssätt för att möta strategier inom området och på produkten.Profil
Som person har du ett eget driv och en vilja att lära dig nya saker, både vad gäller arbetssätt och teknologier. Du tycker om att arbeta i team, samtidigt som du är orädd och självgående, och ger inte upp förrän du fått svar eller hittat en lösning framåt. Det är önskvärt att du är faktaorienterad och har en analytisk förmåga för att göra logiska resonemang och basera beslut på fakta.
Krav för tjänsten:
Arbetslivserfarenhet inom CAM
Minst 15 hp inom relevant område, alternativt gedigen erfarenhet av CAM-programmering
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är kunskaper inom fleraxlig bearbetning, teamcenter och NX eller liknande programmeringssystem. Det är även meriterande om du har arbetat i tidiga faser i produktion och har kunskap om FAI och frysta processer. Kunskap om kvalitetsverktyg såsom PFMEA, SPC och problemlösning är också meriterande.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd på Skill med goda möjligheter till fortsatt anställning på GKN. Om du har frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Emma Zakrisson via mail emma.zakrisson@skill.se
