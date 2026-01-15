CAM-beredare/CNC-operatör goda villkor
CAM-beredare sökes till styckproduktion dagtid. Då vår kund köpt in ett antal nya maskiner innebär anställningen en utökning av det befintliga bearbetningsteamet. Ämnena du kör är från 500 kg till c:a 1,5 ton. All programmering sker med Master-CAM, som du förväntas kunna om du söker tjänsten. Tjänsten är generöst lönesatt och på dagtid.Dina arbetsuppgifter
Här tilldelas du en av de nya maskinerna som passar dig och ansvarar självständigt för hela processen: programmering, riggning, körning och mätteknik. Kundkontakter kan förekomma. Ingen dialogprogrammering utan endast CAM-beredning i Master-CAM. Truck- och traverskörning ingår. Arbetet sker dagtid.
Vi söker dig som
Här söker vi dig som har flerårig erfarenhet av skärande bearbetning i moderna maskiner. Du skall tidigare ha arbetat med CAM-beredning, styckproduktion och stora detaljer. Truck och traverskort meriterar.
Vår kund har lång erfarenhet av precisionsbearbetning och har under året fått in ett antal nya och långsiktiga kunder, varför man satsat på inköp av två nya maskiner. Operatörerna här arbetar självständigt och tar stort eget ansvar. Upplärning sker inte på plats utan vi söker dig med rätt erfarenheter som kan börja omgående.
Industrisupport är ett rekryterings- och bemanningsföretag med rötter i 1990-talet som sträcker armarna mot framtidens arbetsmarknad. Vi erbjuder rekryteringar och konsultuppdrag inom tekniskt avancerade branscher till personer som vill utvecklas i arbetslivet. Detta är en hyrrekrytering, tänkt att leda till anställning hos vår kund. Industrisupport erbjuder kollektivavtal och förmånliga villkor.
