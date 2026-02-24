Calculation Engineer till Bruks Siwertell i Bjuv
Technogarden AB / Maskiningenjörsjobb / Bjuv Visa alla maskiningenjörsjobb i Bjuv
2026-02-24
Är du expert på beräkningar och vill jobba med internationella projekt?
Vill du vara en nyckelspelare i utvecklingen av världsledande utrustning för bulkhantering? Som Beräkningsingenjör hos Bruks Siwertell blir du en central del av vårt teknikteam och arbetar med tekniska analyser, hållfasthetsberäkningar och utveckling av metoder som formar framtidens produkter. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö där innovation, säkerhet och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för tekniska beräkningar och analyser kopplade till komponenter och system inom vårt sortiment av utrustning för fartygslossning, lastning och terminaler. Produkterna hanterar torrbulk och består huvudsakligen av svetsade stålkonstruktioner, transportörer samt hydrauliska och elektriska system. Du arbetar nära både konstruktion, projektteam och R&D, och säkerställer att våra lösningar uppfyller krav på kvalitet, driftsäkerhet och livslängd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra tekniska beräkningar, främst hållfasthetsanalyser för olika maskinkomponenter.
• Ta fram lastdata, inklusive stabilitets- och tyngdpunktsberäkningar.
• Göra mekaniska dimensioneringsberäkningar för val av komponenter och konstruktion.
• Dokumentera och sammanställa tekniska beräkningar för projekt.
• Utföra tekniska utredningar kopplat till R&D.
• Genomföra bulkflödessimuleringar och kalibrering av bulk-material.
• Vara medansvarig för vårt verktyg för bulkflödessimulering tillsammans med R&D.
• Göra modellering av balkkonstruktioner.
• Medverka i styrning och utveckling av metoder, arbetssätt och standardisering.
Kvalifikationer
Du har en civilingenjörsexamen med inriktning mot hållfasthetsberäkningar eller liknande, samt åtminstone 2-5 års erfarenhet från beräkningar av stålkonstruktioner och gärna svetsade konstruktioner. Erfarenhet av partikelflödessimulering är meriterande. Du är van att arbeta i projektform och har en god vana av att dimensioneringsnormer och simuleringsprogram. God svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
För att lyckas i rollen tror vi att du är lyhörd, nyfiken och kunskapssökande och gillar tekniska utmaningar. Du har ett stort tekniskt intresse, en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är förtroendeingivande med en god kommunikativ förmåga och kan driva ditt arbete framåt självständigt men med en god samarbetsförmåga både internt och externt mot t ex leverantörer.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en dynamisk, tekniskt inriktad roll inom ett växande internationellt företag med stark lokal närvaro.Företaget producerar och levererar produkter av högsta kvalitet globalt. Du kommer att bli en värdefull medlem i ett team av skickliga yrkespersoner som lägger både stolthet och glädje i sitt arbete.
Sök tjänsten
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Bruks Siwertell AB
Jörgen Björkman jorgen.bjorkman@technogarden.se
