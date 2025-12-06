Cafépersonal sökes

Park Kafé i Näsbypark AB / Butikssäljarjobb / Täby
2025-12-06


Vi söker erfaren cafépersonal till Park Kafé - Näsbypark & Viggbyholm
Park Kafé i Näsbyparks Centrum är ett omtyckt och välbesökt café med många stamgäster. I vårt egna kök bakar och lagar vi allt från grunden varje dag - frukost, lunch, fika och takeaway. Vi driver även vårt populära café i Viggbyholm, och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten
Vi söker en flexibel och engagerad medarbetare som kan arbeta vissa dagar i vårt café i Viggbyholm och vissa dagar i Näsbypark. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar:
Kundbemötande och försäljning

Förberedning av smörgåsar, luncher och annan servering

Hantering av kaffemaskin och olika drycker

Ordning, städ, disk och allmän service

Beställning av varor och andra sedvanliga caféuppgifter

Kvalifikationer
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har minst två års erfarenhet från café, restaurang eller liknande serviceyrke

Är självgående, ansvarstagande och samtidigt en lagspelare

Är social, öppen och har hög arbetsmoral

Talar och skriver flytande svenska (krav)

Trivs med struktur, ordning och tempo

Är minst 20 år (pga alkoholtillstånd)

Kan arbeta helger

Tjänsten kan vara både heltid eller deltid beroende på rätt person.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både i roll, ansvar och lön. Vi är ett familjärt team som värdesätter kvalitet, service och arbetsglädje.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: info@stationskafeet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Park Kafé i Näsbypark AB (org.nr 556975-0390)
Eskadervägen 2-4 (visa karta)
183 57  TÄBY

Arbetsplats
Park kafe

Jobbnummer
9632118

