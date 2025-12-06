Cafépersonal sökes
2025-12-06
Vi söker erfaren cafépersonal till Park Kafé - Näsbypark & Viggbyholm
Park Kafé i Näsbyparks Centrum är ett omtyckt och välbesökt café med många stamgäster. I vårt egna kök bakar och lagar vi allt från grunden varje dag - frukost, lunch, fika och takeaway. Vi driver även vårt populära café i Viggbyholm, och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten
Vi söker en flexibel och engagerad medarbetare som kan arbeta vissa dagar i vårt café i Viggbyholm och vissa dagar i Näsbypark. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar:
Kundbemötande och försäljning
Förberedning av smörgåsar, luncher och annan servering
Hantering av kaffemaskin och olika drycker
Ordning, städ, disk och allmän service
Beställning av varor och andra sedvanliga caféuppgifter

Publiceringsdatum
2025-12-06

Kvalifikationer
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har minst två års erfarenhet från café, restaurang eller liknande serviceyrke
Är självgående, ansvarstagande och samtidigt en lagspelare
Är social, öppen och har hög arbetsmoral
Talar och skriver flytande svenska (krav)
Trivs med struktur, ordning och tempo
Är minst 20 år (pga alkoholtillstånd)
Kan arbeta helger
Tjänsten kan vara både heltid eller deltid beroende på rätt person.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både i roll, ansvar och lön. Vi är ett familjärt team som värdesätter kvalitet, service och arbetsglädje.Så ansöker du
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt till info@stationskafeet.se
Vi intervjuar och anställer löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Park Kafé i Näsbypark AB
Eskadervägen 2-4
183 57 TÄBY

Arbetsplats
Park kafe Jobbnummer
