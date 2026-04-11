Cafebiträde
2026-04-11
Vi söker nu ett engagerat och serviceinriktat kafebiträde till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-11Om tjänsten
Som kafebiträde hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga caféuppgifter såsom att ta emot beställningar, servera kunder, hantera kassa samt hålla rent och snyggt i lokalen. Arbetet kan stundtals vara intensivt, därför är det viktigt att du trivs i ett högt tempo. Det kan finnas möjlighet att gå upp till en heltidstjänst.
Vi söker dig som:
Kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och effektivt sätt
Kan arbeta både självständigt och i team
Är ansvarstagande och flexibel
Har ett trevligt bemötande och gillar att arbeta med människor
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i café eller restaurang
Vana vid att arbeta med espressomaskin
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket
Varierande arbetsuppgifter
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: pepelive@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare qlp entreprenad AB
(org.nr 559023-6781)
Swedenborgsgatan 7 (visa karta
118 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Pepes fik Jobbnummer
9848889