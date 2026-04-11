Cafebiträde

qlp entreprenad ab / Servitörsjobb / Stockholm
2026-04-11


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos qlp entreprenad ab i Stockholm

Vi söker nu ett engagerat och serviceinriktat kafebiträde till vår verksamhet.

Om tjänsten
Som kafebiträde hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga caféuppgifter såsom att ta emot beställningar, servera kunder, hantera kassa samt hålla rent och snyggt i lokalen. Arbetet kan stundtals vara intensivt, därför är det viktigt att du trivs i ett högt tempo. Det kan finnas möjlighet att gå upp till en heltidstjänst.
Vi söker dig som:
Kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och effektivt sätt
Kan arbeta både självständigt och i team
Är ansvarstagande och flexibel
Har ett trevligt bemötande och gillar att arbeta med människor

Meriterande:
Erfarenhet av arbete i café eller restaurang
Vana vid att arbeta med espressomaskin

Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket
Varierande arbetsuppgifter

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
mejl
E-post: pepelive@live.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
qlp entreprenad AB (org.nr 559023-6781)
Swedenborgsgatan 7 (visa karta)
118 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Pepes fik

Jobbnummer
9848889

Prenumerera på jobb från qlp entreprenad ab

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos qlp entreprenad ab: