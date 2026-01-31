Café- & taxfreepersonal
2026-01-31
Jobba med oss på Kust Event!
Är du redo för en sommar till sjöss? Kust Event driver passagerarfartyget Vesleö II mellan Strömstad på Sveriges vackra västkust och Skjärhalden på Hvaleröarna i Norge. Fartyget kan ta emot upp till 146 gäster och ombord finns både en mysig cafeteria med smörgåsar och enklare rätter, samt en taxfreebutik för våra resenärers nöjen!
Vi söker nu dig som har erfarenhet av servering och taxfree försäljning till sjöss. Du ska vara van vid att arbeta i team, ha hög stresstålighet och vara minst 18 år. Det är också viktigt att du brinner för att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen och alltid bemöter dem med ett leende, oavsett situation.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha genomfört Basic Safety och Crowed and crises samt ISPS. Certifikat på dessa kurser måste bifogas i ansökan.
Anställningsperiod sommarsäsong 2026 15 juni - 15 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@kustevent.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M/S Vesleø II". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kust Event Strömstad AB
(org.nr 556829-7229), https://www.hvalerfjordcruise.no/nb/
Norra Hamnen (visa karta
)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
M/S Vesleø II Jobbnummer
9715626