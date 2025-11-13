Café biträde/Kallskänka
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mitrovic AB i Stockholm
Vi bakar allt själva som vi säljer i våran butik.Vi har existerat i ca 60 år på samma plats. Vi söker en glad och utåtriktad medarbetare.Du ska kunna god svenska i tal och skrift.Vara representabel inför våra gäster.
Du ska vara lojal och pålitlig som person.
Du ska passa in i vårat team och vara ett bra ansikte utåt. Vi söker en medarbetare som har glimten i ögat och klarar av att jobba i högt tempo,samt har någon erfarenhet inom yrket dvs.smörgåsgåsberedning,diskning,kassavana osv.
Varierande arbetschema förmiddagar,eftermiddagr samt helger.
Ca 30 till 40 timmar i veckan.
Tjänsten ska träda i kraft omgående.
Tjänsten ska träda i kraft omgående.
Möjlighet för vidare anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Detta är ett heltidsjobb.

Mitrovic AB
(org.nr 556293-0890)
Swedenborgsgatan 1
)
118 48 STOCKHOLM

Chic Konditori
Chic Konditori Jobbnummer
