Café biträde/Kallskänka

Mitrovic AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-13


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mitrovic AB i Stockholm

Vi bakar allt själva som vi säljer i våran butik.Vi har existerat i ca 60 år på samma plats. Vi söker en glad och utåtriktad medarbetare.Du ska kunna god svenska i tal och skrift.Vara representabel inför våra gäster.
Du ska vara lojal och pålitlig som person.
Du ska passa in i vårat team och vara ett bra ansikte utåt. Vi söker en medarbetare som har glimten i ögat och klarar av att jobba i högt tempo,samt har någon erfarenhet inom yrket dvs.smörgåsgåsberedning,diskning,kassavana osv.
Varierande arbetschema förmiddagar,eftermiddagr samt helger.
Ca 30 till 40 timmar i veckan.
Tjänsten ska träda i kraft omgående.
Möjlighet för vidare anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: chic1jobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mitrovic AB (org.nr 556293-0890)
Swedenborgsgatan 1 (visa karta)
118 48  STOCKHOLM

Arbetsplats
Chic Konditori

Jobbnummer
9602327

Prenumerera på jobb från Mitrovic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mitrovic AB: