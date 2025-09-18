Caesars Södertälje söker extra personal

Vi på Caesars Södertälje söker nu engagerad och serviceinriktad personal som vill bli en del av vårt team.

Tjänst: Extraanställning
Arbetstid: Kvällar & helger
Omfattning: Ca 20 timmar/vecka

Vi söker dig som:
Har ett gott öga för service och gillar att arbeta med människor
Är flexibel och kan arbeta både vardagskvällar och helger
Har erfarenhet från restaurang eller bar ( krav)
Är positiv, stresstålig och gillar teamwork

Hos oss blir du en del av ett härligt team med högt tempo, bra stämning och många återkommande gäster.

Plats: Caesars, Södertälje
Ansökan skickas till: jobb@caesars.nu
Skicka in din ansökan med bild redan idag - vi rekryterar löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: Jobb@caesars.nu

