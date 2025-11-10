C-kortschaufför till torrsugsbil
2025-11-10
Härligt att du hittade hit! Söker du efter ditt nästa steg i karriären?
Sortera Industry är en branschledande och stabil arbetsgivare som befinner sig i en spännande expansionsfas och söker fler C-kortschaufförer till våra som vill vara med och driva vår verksamhet framåt. På vår anläggning i Södertälje blir du en del av ett team med ca 30 kollegor med ett närvarande och coachande ledarskap.
Låter det som något för dig? Då ska du definitivt läsa vidare!
Arbetsuppgifter
Som Chaufför kommer du att vara vårt ansikte ut mot våra kunder och vi jobbar enligt Sortera Way, vilket bland annat innebär att vi alltid har ett högt engagemang i våra kunder och kollegor. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att köra torrsugsbil ut till kund, väl på plats kommer du att lösa kundens utmaningar. I huvudsak är det verksamheter så som byggföretag och industrier, men det kan även vara privatpersoner som behöver vår hjälp. Ibland jobbar du på hög höjd och ibland i trånga utrymmen, det är något du behöver klara av. Din arbetsmiljö kan även vara dammig och det kan finnas gaser och liknande som är farligt att andas in, detta gör att vi jobbar med hel- och halvmask då det krävs. Vi är mycket måna om din säkerhet och din arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Har C-körkort
Är intresserad av ett praktiskt yrke
Kan arbeta självständigt och i team
Har god fysik, då arbetet kan vara krävande
Flytande svenska i tal och skrift
Arbetstider kan variera, men är vanligtvis måndag till fredag 6.30-15.30
En bra start kräver en genomtänkt onboarding - vi kommer att ge dig:
Introduktion i våra olika bolag och våra tjänster
Du kommer att lära känna våra olika avdelningar med erfarna kollegor
Frihet under ansvar - vi förväntar oss att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Erfaren kollega som fadder
Grymma kollegor som har roligt tillsammans
Efter avslutad introduktion kommer du att utgå antingen från vår avdelning i Södertälje och rapportera direkt till vår Platschef Giga. I teamet har du många kollegor och du kommer även att samarbeta med våra övriga Transportledare som finns stationerade både i Södertälje och Rosersberg. Våra Transportledare har flera års erfarenhet av branschen och vet vilka utmaningar du kan komma att ställas inför i ditt arbete, det gör dem till ett bra bollplank för dig som medarbetare.
Kan du vara en perfekt match för oss?
Vi söker framförallt dig med entreprenörsanda såväl som ett brinnande intresse att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi tror att du är:
Engagerad och har en önskan om att lära och utvecklas
En lagspelare - tillsammans gör vi skillnad
Positiv och professionell i ditt bemötande, såväl mot kunder som kollegor
Ansvarsfull och utför dina uppdrag med kvalité och noggrannhet
En långsiktig karriär - vi kommer att ge dig:
En positiv företagskultur
Goda möjligheter att växa
Fast lön
Pensionsavsättningar och försäkringar etc. enligt kollektivavtal
Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera Industry som din nästa arbetsgivare? Vi hoppas det! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande, sista ansökningsdag är den 20/11-2025. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sortera Group AB
(org.nr 559051-3288), https://sortera.se/ Arbetsplats
Sortera Jobbnummer
9598099